Стало известно, почему Эмери отказал Баварии

«Бавария» выходила с предложением на главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, однако испанский специалист предложение мюнхенского клуба отклонил.

По информации авторитетного издания The Athletic, причина такого решения Эмери – в «Баварии» ему не давали достаточной широты полномочий и влияния на процессы в клубе. В «Астон Вилле» же он участвует в комплектации состава, персонала и других аспектах.

Эмери возглавляет «Астон Виллу» с ноября 2022 года. В конце апреля он продлил контракт с английским клубом до лета 2027 года.