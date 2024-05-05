Стало известно, почему Эмери отказал Баварии
Тренер хотел иметь больше полномочий
«Бавария» выходила с предложением на главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, однако испанский специалист предложение мюнхенского клуба отклонил.
По информации авторитетного издания The Athletic, причина такого решения Эмери – в «Баварии» ему не давали достаточной широты полномочий и влияния на процессы в клубе. В «Астон Вилле» же он участвует в комплектации состава, персонала и других аспектах.
Эмери возглавляет «Астон Виллу» с ноября 2022 года. В конце апреля он продлил контракт с английским клубом до лета 2027 года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Завершен регулярный сезон в Чемпионшипе, в АПЛ вышли Лестер и Ипсвич
Украинец забил 20 голов в Ла Лиге