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Германия
05 мая 2024, 14:07 |
270
0

Стало известно, почему Эмери отказал Баварии

Тренер хотел иметь больше полномочий

05 мая 2024, 14:07 |
270
0
Стало известно, почему Эмери отказал Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

«Бавария» выходила с предложением на главного тренера «Астон Виллы» Унаи Эмери, однако испанский специалист предложение мюнхенского клуба отклонил.

По информации авторитетного издания The Athletic, причина такого решения Эмери – в «Баварии» ему не давали достаточной широты полномочий и влияния на процессы в клубе. В «Астон Вилле» же он участвует в комплектации состава, персонала и других аспектах.

Эмери возглавляет «Астон Виллу» с ноября 2022 года. В конце апреля он продлил контракт с английским клубом до лета 2027 года.

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Бавария Унаи Эмери Астон Вилла
Олег Дидух Источник: The Athletic
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