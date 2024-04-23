ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла продлила контракт с главным тренером

«Астон Вилла» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Унаи Эмери. Новое соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось об интересе к Эмери со стороны «Баварии», однако, очевидно, испанец предложение из Мюнхена отклонил.

Эмери работает с «Астон Виллой» с октября 2022 года. В нынешнем сезоне «Астон Вилла» остается единственным клубом из АПЛ, который еще продолжает выступления в еврокубках. В чемпионате Англии команда идет четвертой.