ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла продлила контракт с главным тренером
Унаи Эмери останется в клубе
«Астон Вилла» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Унаи Эмери. Новое соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2027 года.
Ранее сообщалось об интересе к Эмери со стороны «Баварии», однако, очевидно, испанец предложение из Мюнхена отклонил.
Эмери работает с «Астон Виллой» с октября 2022 года. В нынешнем сезоне «Астон Вилла» остается единственным клубом из АПЛ, который еще продолжает выступления в еврокубках. В чемпионате Англии команда идет четвертой.
Here’s to you, Unai Emery… pic.twitter.com/ITzTn3veE4— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 23, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
21 апреля «Реал» Мадрид обыграл «Барселону» со счетом 3:2
Горняки могут выйти напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25