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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла продлила контракт с главным тренером
Англия
23 апреля 2024, 18:10 |
520
2

ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла продлила контракт с главным тренером

Унаи Эмери останется в клубе

23 апреля 2024, 18:10 |
520
2
ОФИЦИАЛЬНО. Астон Вилла продлила контракт с главным тренером
ФК Астон Вилла. Унаи Эмери

«Астон Вилла» официально сообщила о продлении контракта с главным тренером команды Унаи Эмери. Новое соглашение с 52-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2027 года.

Ранее сообщалось об интересе к Эмери со стороны «Баварии», однако, очевидно, испанец предложение из Мюнхена отклонил.

Эмери работает с «Астон Виллой» с октября 2022 года. В нынешнем сезоне «Астон Вилла» остается единственным клубом из АПЛ, который еще продолжает выступления в еврокубках. В чемпионате Англии команда идет четвертой.

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Источник: Унаи Эмери продлил контракт с Астон Виллой
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Астон Вилла Унаи Эмери продление контракта
Олег Дидух Источник: ФК Астон Вилла
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Комментарии 2
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George1
Навіщо ту саму новину знову вдруге ставити.
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Максим Заиченко
Розумний тренер. Віллі супер мати такого спецаліста. Бажаю вдачі. 
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