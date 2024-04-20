Германия20 апреля 2024, 15:47 | Обновлено 20 апреля 2024, 15:48
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Бавария включилась в борьбу за звездного испанского тренера
Унаи Эмери может покинуть «Астон Виллу»
20 апреля 2024, 15:47 | Обновлено 20 апреля 2024, 15:48
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«Бавария» продолжает поиски главного тренера на следующий сезон после того, как Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии.
По информации немецких СМИ, мюнхенский клуб проявляет интерес к главному тренеру «Астон Виллы» Унаи Эмери. Ранее уже сообщалось о том, что 52-летним испанским специалистом интересуется «Барселона».
Сейчас «Баварию» возглавляет Томас Тухель, однако он точно покинет свой пост в конце нынешнего сезона. В нынешнем сезоне «Бавария» впервые за 11 лет не стала чемпионом Германии.
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