Бавария включилась в борьбу за звездного испанского тренера

«Бавария» продолжает поиски главного тренера на следующий сезон после того, как Юлиан Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии.

По информации немецких СМИ, мюнхенский клуб проявляет интерес к главному тренеру «Астон Виллы» Унаи Эмери. Ранее уже сообщалось о том, что 52-летним испанским специалистом интересуется «Барселона».

Сейчас «Баварию» возглавляет Томас Тухель, однако он точно покинет свой пост в конце нынешнего сезона. В нынешнем сезоне «Бавария» впервые за 11 лет не стала чемпионом Германии.