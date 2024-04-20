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  4. Унаи Эмери может вернуться в Испанию и возглавить Барселону
Испания
20 апреля 2024, 11:09 |
305
0

Унаи Эмери может вернуться в Испанию и возглавить Барселону

Правда, в столице Каталонии по-прежнему надеются, что Хави останется

20 апреля 2024, 11:09 |
305
0
Унаи Эмери может вернуться в Испанию и возглавить Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери может возглавить «Барселону», сообщает TEAMtalk.

Отмечается, что руководство «блау-гранас» предпринимает все усилия, чтобы оставить нынешнего главного тренера Хави, который уже объявил, что покинет команду по окончании сезона.

Среди потенциальных кандидатов на замену Хави значится Эмери. Каталонцы уже сделали соответствующий запрос в «Астон Виллу», на что получили положительный ответ.

Отметим, что испанский специалист возглавляет «Астон Виллу» с 2022 года, выведя в нынешнем сезоне бирмингемцев в полуфинал Лиги конференций. До переезда на Туманный Альбион он был главным тренером «Вильярреала» на родине.

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Унаи Эмери Астон Вилла назначение тренера Барселона
Юрій Вишневський Источник: TeamTalk
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