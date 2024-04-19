ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии
Новое соглашение будет действовать до завершения чемпионата мира 2026 года
Немецкий футбольный союз официально объявил о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Германии Юлианом Нагельсманном.
Отмечается, что новое соглашение с 36-летним специалистом будет действовать до завершения чемпионата мира 2026 года, который состоится сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике.
Молодой немецкий специалист уже прокомментировал свое решение остаться на посту тренера национальной сборной:
«Это решение сердца. Это большая честь иметь возможность тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Успешными, страстными выступлениями мы имеем шанс вдохновить всю страну. 2 победы над Францией и Нидерландами в марте очень тронули меня. Мы хотим вместе успешно провести домашний чемпионат Европы, и я очень жду этого вместе с моей тренерской командой».
Таким образом, у Юлиана Нагельсманна будет возможность представить Германию сразу на двух крупных турнирах: домашнем Евро-2024 и ЧМ-2026.
Ранее сообщалось, что «Бавария» была заинтересована в услугах Юлиана Нагельсманна.
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