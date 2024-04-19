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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии
Чемпионат Европы
19 апреля 2024, 13:15 |
130
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ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии

Новое соглашение будет действовать до завершения чемпионата мира 2026 года

19 апреля 2024, 13:15 |
130
0
ОФИЦИАЛЬНО. Нагельсманн продлил контракт со сборной Германии
DFB. Юлиан Нагельсманн

Немецкий футбольный союз официально объявил о продлении контракта с главным тренером национальной сборной Германии Юлианом Нагельсманном.

Отмечается, что новое соглашение с 36-летним специалистом будет действовать до завершения чемпионата мира 2026 года, который состоится сразу в трех странах: США, Канаде и Мексике.

Молодой немецкий специалист уже прокомментировал свое решение остаться на посту тренера национальной сборной:

«Это решение сердца. Это большая честь иметь возможность тренировать национальную команду и работать с лучшими игроками страны. Успешными, страстными выступлениями мы имеем шанс вдохновить всю страну. 2 победы над Францией и Нидерландами в марте очень тронули меня. Мы хотим вместе успешно провести домашний чемпионат Европы, и я очень жду этого вместе с моей тренерской командой».

Таким образом, у Юлиана Нагельсманна будет возможность представить Германию сразу на двух крупных турнирах: домашнем Евро-2024 и ЧМ-2026.

Ранее сообщалось, что «Бавария» была заинтересована в услугах Юлиана Нагельсманна.

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу продление контракта
Дмитро Вербинський Источник: Немецкий футбольный союз
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