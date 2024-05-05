Динамо – Колос. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 5 мая «Динамо» Киев в матче 27-го тура УПЛ на стадионе имени Валерия Лобановского примет «Колос» из Ковалевки. Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Волошин

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Черноморец, Демченко, Ориховский, Топалов, Ильин, Велетень, Безбородько