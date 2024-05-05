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Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 14:22 | Обновлено 05 мая 2024, 14:40
1580
8

Динамо – Колос. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 27-м туре УПЛ

05 мая 2024, 14:22 | Обновлено 05 мая 2024, 14:40
1580
8
Динамо – Колос. Стали известны стартовые составы
ФК Динамо

Сегодня, 5 мая «Динамо» Киев в матче 27-го тура УПЛ на стадионе имени Валерия Лобановского примет «Колос» из Ковалевки. Начало матча – в 15:30 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч.

«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Волошин

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Черноморец, Демченко, Ориховский, Топалов, Ильин, Велетень, Безбородько

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Динамо Киев Колос Ковалевка Динамо - Колос Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу стартовые составы
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 8
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Gargantua
Шовковский консерватор.
будут играть без форварда. не доверяет Пономаренко.
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+1
PUMA
Без форварда 
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0
Pavel_i_CO
Хотілося сьогодні Пономаренко зі старту побачити, але він вчора за Ю19 відбігав, то ж в другому таймі вийде. Центральним нападником буде Ярмола. Удачі киянам. Тільки Київ!! Тільки перемога!!!
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0
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ErichШевченкоMaria
Сегодня Динамо станет досрочно вице-чемпионом. Навсегда. Счёт 8:0 за счастье.
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-5
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