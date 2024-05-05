Украина. Премьер лига05 мая 2024, 14:22 | Обновлено 05 мая 2024, 14:40
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Динамо – Колос. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 27-м туре УПЛ
05 мая 2024, 14:22 | Обновлено 05 мая 2024, 14:40
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Сегодня, 5 мая «Динамо» Киев в матче 27-го тура УПЛ на стадионе имени Валерия Лобановского примет «Колос» из Ковалевки. Начало матча – в 15:30 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч.
«Динамо»: Бущан, Вивчаренко, Попов, Дячук, Караваев, Бражко, Шапаренко, Буяльский, Кабаев, Ярмоленко, Волошин
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Черноморец, Демченко, Ориховский, Топалов, Ильин, Велетень, Безбородько
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