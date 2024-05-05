Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта был в ярости после матча с «Жироной». По информации Diario SPORT, Было слышно, как он безудержно кричал «Этого не может быть!» на одном из выходов со стадиона. Вице-президент Рафа Юсте и спортивный директор Деку были рядом с ним.

Сообщается, что Лапорта наблюдал за игрой с трибун. «Барселона» во второй раз в сезоне проиграла «Жироне», чего ранее не было в истории противостояний этих клубов.

Отметим, что 4 мая состоялся матч 34-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Жирона» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев поля.

Украинские футболист «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отметился голом + ассистом. Цыганков был заменен на 65-й минуте на Яна Коуту.

Кроме того, благодаря этой победе «Жирона» впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов. Подопечные Мичела уже точно не опустятся ниже 4-й строчки, а сейчас идут на 2-м месте с 74 очками.