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  4. Клопп объяснил, почему покинет Ливерпуль
Англия
05 мая 2024, 14:50 |
1441
1

Клопп объяснил, почему покинет Ливерпуль

Немецкому тренеру нужен отдых

05 мая 2024, 14:50 |
1441
1
Клопп объяснил, почему покинет Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, почему покинет свой пост в конце нынешнего сезона:

«В последние несколько недель футбол, который демонстрировала команда, был не очень хорош. Я был уверен, что, если бы не принял это решение, в следующем году все могло бы сложно сложится для команды.

Для этой работы нужно действительно быть полным сил, на все 100 процентов, не на 80 или 90, а на все сто. Я работал на сто процентов довольно долго и теперь я осознаю, что не смогу продолжать работать на таком же уровне, на уровне необходимом для такого клуба, как «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что Клопп может вернуться в «Боруссию» Дортмунд.

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Юрген Клопп Ливерпуль
Олег Дидух Источник: Sky Sports
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Rzechpospolita
Борусія і Ліверпуль Клопа - це були дійсно круті, потужні команди! Тимпаче, що, коли очолював він ці команди - що Борусія, що Ліверпуль були не на ходу! 
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