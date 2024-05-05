Клопп объяснил, почему покинет Ливерпуль
Немецкому тренеру нужен отдых
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о том, почему покинет свой пост в конце нынешнего сезона:
«В последние несколько недель футбол, который демонстрировала команда, был не очень хорош. Я был уверен, что, если бы не принял это решение, в следующем году все могло бы сложно сложится для команды.
Для этой работы нужно действительно быть полным сил, на все 100 процентов, не на 80 или 90, а на все сто. Я работал на сто процентов довольно долго и теперь я осознаю, что не смогу продолжать работать на таком же уровне, на уровне необходимом для такого клуба, как «Ливерпуль».
Ранее сообщалось о том, что Клопп может вернуться в «Боруссию» Дортмунд.
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