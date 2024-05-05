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  4. Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч АПЛ Челси – Вест Хэм
Англия
05 мая 2024, 15:03 |
1378
0

Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч АПЛ Челси – Вест Хэм

Поединок начнется в 16:00

05 мая 2024, 15:03 |
1378
0
Сыграет ли Мудрик? Известны стартовые составы на матч АПЛ Челси – Вест Хэм
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В воскресенье, 5 мая, состоится матч 36-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Вест Хэм».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на этот матч. Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик начнет поединок с первых минут. Это уже четвертый подряд выход для Михаила в старте за «Челси».

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Вест Хэм Челси - Вест Хэм стартовые составы
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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