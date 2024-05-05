ВИДЕО. «Ангел-хранитель». Ла Лига оценила вклад Лунина в чемпионство Реала
Украинский вратарь выиграл 8 трофей со «сливочными»
4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.
В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.
Пресс-служба Ла Лиги оценили вклад украинского вратаря в чемпионство «Реала» и показала видео с лучшими сейвами Лунина в чемпионате.
«Ангел-хранитель в воротах ЧЕМПИОНА. Какой сезон от Лунина!», – написали в пресс-службе Ла Лиги в Твиттере.
ВИДЕО. «Ангел-хранитель». Ла Лига оценила вклад Лунина в чемпионство Реала
😇 Un ángel de la guarda en la portería DEL CAMPEÓN de #LALIGAEASPORTS.— LALIGA (@LaLiga) May 5, 2024
🔝 ¡Qué temporada, @AndreyLunin13!
🤍 @realmadrid 🤍#LALIGAHighlights pic.twitter.com/DKsy8hBHXI
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