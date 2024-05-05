4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.

Пресс-служба Ла Лиги оценили вклад украинского вратаря в чемпионство «Реала» и показала видео с лучшими сейвами Лунина в чемпионате.

«Ангел-хранитель в воротах ЧЕМПИОНА. Какой сезон от Лунина!», – написали в пресс-службе Ла Лиги в Твиттере.

ВИДЕО. «Ангел-хранитель». Ла Лига оценила вклад Лунина в чемпионство Реала