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  4. ВИДЕО. «Ангел-хранитель». Ла Лига оценила вклад Лунина в чемпионство Реала
Испания
05 мая 2024, 11:08 |
527
0

ВИДЕО. «Ангел-хранитель». Ла Лига оценила вклад Лунина в чемпионство Реала

Украинский вратарь выиграл 8 трофей со «сливочными»

05 мая 2024, 11:08 |
527
0
ВИДЕО. «Ангел-хранитель». Ла Лига оценила вклад Лунина в чемпионство Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

4 мая мадридский футбольный клуб «Реал» досрочно стал чемпионом Испании 2023/24.

В составе «Реала» выступает украинский голкипер Андрей Лунин. В текущем сезоне украинец провел 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 27 голов и в 12 поединках сохранил ворота команды сухими.

Пресс-служба Ла Лиги оценили вклад украинского вратаря в чемпионство «Реала» и показала видео с лучшими сейвами Лунина в чемпионате.

«Ангел-хранитель в воротах ЧЕМПИОНА. Какой сезон от Лунина!», – написали в пресс-службе Ла Лиги в Твиттере.

ВИДЕО. «Ангел-хранитель». Ла Лига оценила вклад Лунина в чемпионство Реала

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видео чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Андрей Лунин Ла Лига
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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