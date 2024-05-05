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  4. МУДРИК: «Я не реализовываю весь свой потенциал по некоторым причинам»
Англия
05 мая 2024, 12:05 |
1200
8

МУДРИК: «Я не реализовываю весь свой потенциал по некоторым причинам»

Украинский вингер «Челси» понимает, что может играть значительно лучше и эффективнее

05 мая 2024, 12:05 |
1200
8
МУДРИК: «Я не реализовываю весь свой потенциал по некоторым причинам»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик заявил, что пока не способен продемонстрировать весь свой потенциал в стане «синих», но пообещал в будущем исправить ситуацию к лучшему.

«Я не реализовываю весь свой потенциал по некоторым причинам. Мне нужно время, и [есть] еще много вещей, которые нужно улучшить».

«В будущем мы увидим, мой потенциал увеличится. У меня все хорошо, но я могу стать лучше».

«Сейчас все хорошо, Лондон – хороший город, а «Челси» – большой клуб. Спасибо всем моим товарищам по команде и людям вокруг меня, они очень помогают мне чувствовать себя в хорошей форме», – приводит слова Мудрика Football London со ссылкой на Sky Sports News.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Мудрик провел 28 матчей в рамках АПЛ, в которых отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

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Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига
Алексей Сливченко Источник: Football London
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Комментарии 8
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Sp-0007043
Йди Мишко в оренду. Тільки в справжній команді ти заграєш не у цьому збориську егоїстів.
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+2
Pavel_i_CO
Невже може бігти ще швидше???
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+1
FunnyCat_____
причем тут потенциал, если он не понимает что делать на поле что с мячом, что без мяча
и уже ж поменялся тренер, сложно винить в том, что не так его используют 
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0
etorfine
І у мєня на ето пять прічін... 
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0
zzg77
Головна причина - ти футболіст середнього рівня! В Англії таких , а то й краще, дуже -дуже багато.
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0
Микола Захарченко
Давай , Мишко , доведи що ти ще маєш потенціал та великі .... амбіції ) !
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0
Chort
ДАЙТЕ ЭТАМУ ТОПУ ВРЕМЯ, 
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-2
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