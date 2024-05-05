МУДРИК: «Я не реализовываю весь свой потенциал по некоторым причинам»
Украинский вингер «Челси» понимает, что может играть значительно лучше и эффективнее
Украинский легионер «Челси» Михаил Мудрик заявил, что пока не способен продемонстрировать весь свой потенциал в стане «синих», но пообещал в будущем исправить ситуацию к лучшему.
«Я не реализовываю весь свой потенциал по некоторым причинам. Мне нужно время, и [есть] еще много вещей, которые нужно улучшить».
«В будущем мы увидим, мой потенциал увеличится. У меня все хорошо, но я могу стать лучше».
«Сейчас все хорошо, Лондон – хороший город, а «Челси» – большой клуб. Спасибо всем моим товарищам по команде и людям вокруг меня, они очень помогают мне чувствовать себя в хорошей форме», – приводит слова Мудрика Football London со ссылкой на Sky Sports News.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Мудрик провел 28 матчей в рамках АПЛ, в которых отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
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