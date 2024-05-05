Египетский ребус. Как Ливерпулю решать проблему Салаха

Неделю назад центральной темой тура в английской Премьер-лиге стал неожиданный конфликт на матче против «Вест Хэма» между главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом и ключевой звездой нынешнего состава «красных» Мохамедом Салахом. Для болельщиков мерсисайдцев тем вечером, пожалуй, даже ничья с «молотобойцами» (2:2) не стала настолько грустным явлением, как возможность лицезреть перепалку между немецким коучем и египетским футболистом.

С тех пор прошла неделя и эмоции несколько улеглись. В частности, Клопп накануне четко дал понять, что не собирается до завершения сезона больше обсуждать тему Салаха, так как принимать какие-то решения в сложившейся ситуации будет все равно не он. Юрген еще ранее публично заявил, что грядущим летом покинет «Ливерпуль», а потому будущее Мохамеда – это действительно вовсе не то, над чем немецкий специалист должен сейчас раздумывать, как говорится, днями и ночами.

Совсем иначе обстоит ситуация для руководства «Ливерпуля». Боссам «красных» уже в ближайшее время предстоит определиться с тем, как решать «египетский ребус» в виде проблемы Салаха, контракт которого рассчитан до лета 2025 года и который в настоящий момент является самым высокооплачиваемым игроком команды (зарплата Мохамеда составляет 350 тысяч фунтов в неделю).

Вариантов, на самом деле, не так уж и много…

Getty Images/Global Images Ukraine

1. Продать летом по максимальной цене

Мохамед Салах мог покинуть «Ливерпуль» еще в прошлогоднее летнее трансферное окно. Тогда активные торги по египтянину с «красными» вел саудовский «Аль-Иттихад», и стороны были очень близки к тому, чтобы закрыть сделку, оцениваемую в 150 миллионов фунтов. Тогда переход так и не состоялся, однако грядущим летом клубы вполне могут вернуться к нему вновь…

В июне Салаху исполнится уже 32 года, и в «Ливерпуле» есть опасения, что слишком интенсивный отрезок выступлений на топ-уровне, когда Мохамед проводил по 50 и более матчей за сезон, вскоре скажется на физических кондициях футболиста и его способности соответствовать максимальным требованиям. Во второй половине текущего сезона египетский легионер «красных» после возвращения с Кубка африканских наций и преодоления последствий травмы уже не выглядит фигурой мирового уровня, а потому и претензий к его качеству игры и результативности в прессе и экспертной среде возникает все больше.

В Fenway Sports Group, которая является владельцем «Ливерпуля», год назад все-таки отказались отпускать Салаха в «Аль-Иттихад», так как мерсисайдцы были бы абсолютно лишены времени на поиск оптимальной замены для египтянина. Сейчас, когда «красные» с лета наняли на должность генерального директора Майкла Эдвардса, ситуация может пойти абсолютно по другому пути.

Эдвардса ценят именно за способность принимать максимально взвешенные решения, где эмоциональная составляющая либо отсутствует вообще, либо сведена к минимуму. Функционер точно не будет в вопросе будущего Салаха учитывать его былые заслуги перед клубом, ведь его задачей является построение обновленного «Ливерпуля», способного продолжать оставаться крайне успешным спортивным проектом и после расставания с Юргеном Клоппом.

Если предположить, что грядущим летом (особенно в первые месяцы, когда впереди еще достаточно времени, чтобы поработать на трансферном рынке) «Ливерпуль» опять получит очень заманчивое предложение по Салаху, то практически нет сомнений, что Эдвардс будет подталкивать руководство клуба к продаже египтянина. За вырученные от сделки средства «красные» без особых проблем смогут найти на рынке молодую замену для Мохамеда, хотя дать гарантию, что она окажется успешной на все 100%, безусловно, никто не сможет.

Ранее «Ливерпуль» в подобных ситуациях (когда контракты возрастных игроков, прежде игравших важную роль для первой команды, истекали) неоднократно отдавал предпочтение тому, чтобы футболисты все-таки пробыли в клубе до конца, а затем уходили свободными агентами. На таких правах стан «красных», в частности, покидали Роберто Фирмино, Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Наби Кейта, Дивок Ориги…

В большинстве аналогичных случаев в «Ливерпуле» приходили к выводу, что экономическая выгода от продажи футболиста точно не превысит потенциальную пользу, которую игрок сможет принести команде в спортивном плане до истечения контракта. Но в ситуации с почти уже 32-летним Салахом речь идет совсем об ином, ведь трансферная ценность египтянина в настоящий момент в разы превышает те, которые были у вышеперечисленных игроков.

Конечно, представить себе трансфер Салаха в другой европейский клуб грядущим летом практически невозможно. Никто не будет готов заплатить за ветерана такую сумму, которую давал «Аль-Иттихад», а потому очень многое будет зависеть от желания и способности саудитов повторить попытку…

Getty Images/Global Images Ukraine

2. Оставить до конца действия контракта, а затем позволить уйти бесплатно

Как мы уже выяснили, в «Ливерпуле» в последние годы вовсе не боялись отпускать своих экс-игроков основы свободными агентами после завершения сроков действия трудовых соглашений. Нынешним летом к Фирмино, Милнеру, Вейналдуму и другим, которые уходили из «Ливерпуля» бесплатно, скорее всего, примкнут Жоэль Матип и Тьяго Алькантара.

Конечно, потенциальный уход Салаха «на free» летом 2025 года будет явлением абсолютно иного уровня. Его экономическая значимость до сих пор находится на очень высоком уровне (65 миллионов евро, если равняться на Transfermarkt), и это резонирует с тем, каковы были условиях ухода перечисленных выше исполнителей.

Впрочем, в «Ливерпуле» могут пойти на то, чтобы расстаться с Салахом бесплатно через год, если грядущим летом не получат заманчивое предложение о продаже египтянина и не смогут договориться с ним самим на предмет пролонгации трудового соглашения. Такой вариант, пожалуй, точно не стал бы наиболее плохим для Арне Слота, который заменит Клоппа на тренерской скамейке мерсисайдцев. Летом у нидерландского специалиста будет хватать кадровых проблем и добавление пункта о поиске замены для Салаха точно не выглядело бы наилучшим вариантом для адаптации Слота на «Энфилде», а также постепенной и максимально мягкой перестройки команды, доставшейся Арне после Юргена.

Не исключено также, что этот вариант будет интересным и для самого Салаха. В системе Слота (4-2-3-1) от правого вингера требуются частые смещения в центральную зону – фактически на позицию «десятки». Такая роль, вероятно, подошла бы Мохамеду сейчас даже больше, чем нынешняя, так как позволила бы египтянину сфокусировать больше внимания непосредственно на фазе завершения атак, когда Салах мог бы наносить удары или выполнять результативные передачи на партнеров. В таком случае Мохамед может вновь вернуться на элитный уровень результативности в следующем сезоне, что еще больше повысит его привлекательность в глазах потенциальных работодателей на летом 2025-го.

Еще один год в «Ливерпуле» – это также и еще один шанс для Салаха выиграть Премьер-лигу или Лигу чемпионов. А завершение контракта с «красными» летом 2025 года позволит Мохамеду уже в январе начинать вести предварительные переговоры с любой заинтересованной в его услугах стороной, причем на тех условиях, которые египтянин сам сочтет приемлемыми. В последнем аспекте речь также стоит вести речь о возможности Салаха выбить для себя максимальный подписной бонус, так как его новый клуб будет лишен необходимости платить отступные за трансфер.

Getty Images/Global Images Ukraine

3. Продлить контракт с уменьшением зарплаты

В 2022 году Мохамед Салах подписал новое трехлетнее соглашение с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым футболистом команды. Это было абсолютно логичное решение для клуба и заслуженная награда для египтянина. Однако сейчас, в 2024-м, «красным» предстоит отыскать ответ на вопрос: является ли нынешний игровой кризис Салаха просто временной проблемой, от которой Мохамед сможет избавиться в следующем сезоне и под руководством другого тренера, или же это что-то более серьезное – нечто вроде нового уровня для этого игрока.

Очевидно, что в свои без малого 32 года Салах все равно будет постепенно сдавать в плане физических данных. Это значит, что в перспективе на него уже нельзя будет рассчитывать как на супергероя, а лишь как на одного из членов команды, способного обеспечивать результат не в одиночку, а вследствие коллективных усилий.

Поэтому при обсуждении нового контракта в «Ливерпуле» не должны идти на поводу прежних заслуг игрока. В текущем сезоне, если опираться на статистику, египтянин значительно сдал в количестве и качестве дриблинга, начал чаще проигрывать борьбу за позицию, да и процент его успешных скоростных атак, по сравнению с АПЛ-2022/23, снизился вдвое.

Все это говорит в пользу версии, что «Ливерпуль» может вести переговоры с Салахом о продлении контракта, но только при условии снижения зарплаты. Пойдет ли на это египтянин? А вот это очень интересный вопрос, так как убедить звезду мирового уровня в том, что она больше не стоит своей текущей зарплаты – это нечто посложнее, чем решить математическую задачку с одной или даже парой звездочек на областной олимпиаде.

Getty Images/Global Images Ukraine

4. Продлить контракт на текущих условиях

Пожалуй, самый простой для «Ливерпуля» и самого Салаха с точки зрения осуществления, но в то же время и самый контроверсионный вариант.

Да, на текущий момент у «Ливерпуля» нет никого, кто мог бы по результативности хотя бы соответствовать уровню Салаха, не говоря уже о том, чтобы превзойти его. Египтянин, переживающий очевидный кризис, все еще остается и лучшим бомбардиром (17 голов), и лучшим ассистентом (9 передач) «красных» в английской Премьер-лиге сезона-2023/24. У Дарвина Нуньеса только 11 забитых мячей и 8 ассистов…

Поэтому «красным» только предстоит отыскать того, кто сможет для них стать настолько же значимой и стабильной фигурой в атаке, как Салах. И пока этот день не наступит, для клуба было бы колоссальной авантюрой думать о расставании с египтянином. Очевидно, именно поэтому «Ливерпуль» рассчитывает, что Мохамед проведет в команде еще как минимум один сезон, хотя далеко не факт, что за этот период в стане «красных» объявится игрок, способный превзойти африканского легионера по уровню результативных действий.

Продолжение пребывания Салаха в команде могло бы облегчить и работу Арне Слота, которому предстоит создать новый «Ливерпуль», существенно обновив многие аспекты после многолетнего и крайне успешного пребывания на тренерском мостике Юргена Клоппа. Тренер смог бы хотя бы на первых порах рассчитывать на опытного лидера команды, и это обеспечило бы максимально плавный переход от эпохи Клоппа к тому, что начнет создавать Слот.

В конце концов, потеря двух ключевых фигур для первой команды (главного тренера и главной звезды) в одно трансферное окно может стать очень серьезным ударом по «Ливерпулю». И это при том, что даже в своей нынешней форме Салаху еще есть что предложить этой команде на топ-уровне.

Другое дело, что пока, судя по сообщениям инсайдеров, боссы «Ливерпуля» не настроены идти на подписание нового контракта с Салахом на прежних условиях. Скорее всего, они предпочтут выждать, как Мохамед проявит себя уже при Слоте, или же продать его летом, в случае поступления выгодного предложения.

Но и здесь, в принципе, все далеко не так очевидно, ведь даже подписание нового двух- или трехлетнего контракта с Салахом на текущих условиях, вероятно, обойдется «Ливерпулю» дешевле, чем приглашение на место египтянина подходящей замены, которая далеко не факт, что сможет вообще оказаться таковой. Хотя риск того, что уже в следующем сезоне (или через год) сам Мохамед также не сможет больше тянуть необходимый уровень выступлений тоже присутствует, а потому решение этого «египетского ребуса» аж никак не обещает быть легким…