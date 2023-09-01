Трансфер Салаха из Ливерпуля в Аль-Иттихад согласован

Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах в ближайшее время может перейти в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Переговорщик, представляющий правительство Саудовской Аравии, согласовал с «Ливерпулем» трансфер 31-летнего Салаха. Сумма трансфера египтянина составит 150 миллионов фунтов. Ожидается, что Салах дебютирует в составе «Аль-Иттихада» в матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Охдуда».

В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Мохамед Салах сыграл три матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.