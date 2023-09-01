Трансфер Салаха из Ливерпуля в Аль-Иттихад согласован
Мохамед Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии
Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах в ближайшее время может перейти в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.
Переговорщик, представляющий правительство Саудовской Аравии, согласовал с «Ливерпулем» трансфер 31-летнего Салаха. Сумма трансфера египтянина составит 150 миллионов фунтов. Ожидается, что Салах дебютирует в составе «Аль-Иттихада» в матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Охдуда».
В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Мохамед Салах сыграл три матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.
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