Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Салаха из Ливерпуля в Аль-Иттихад согласован
Англия
01 сентября 2023, 03:50 | Обновлено 01 сентября 2023, 04:01
164
0

Трансфер Салаха из Ливерпуля в Аль-Иттихад согласован

Мохамед Салах может перейти в чемпионат Саудовской Аравии

01 сентября 2023, 03:50 | Обновлено 01 сентября 2023, 04:01
164
0
Трансфер Салаха из Ливерпуля в Аль-Иттихад согласован
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Форвард «Ливерпуля» Мохаммед Салах в ближайшее время может перейти в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Переговорщик, представляющий правительство Саудовской Аравии, согласовал с «Ливерпулем» трансфер 31-летнего Салаха. Сумма трансфера египтянина составит 150 миллионов фунтов. Ожидается, что Салах дебютирует в составе «Аль-Иттихада» в матче шестого тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Охдуда».

В нынешнем сезоне в составе «Ливерпуля» Мохамед Салах сыграл три матча, забил один гол и сделал две результативные передачи.

По теме:
Роналду признан лучшим игроком августа в Саудовской Аравии
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ подписал форварда Лиона
ОФИЦИАЛЬНО: Кристал Пэлас подписал вратаря Манчестер Юнайтед
трансферы Мохамед Салах Ливерпуль Аль-Иттихад трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Футбол | 31 августа 2023, 15:49 10
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»
Сергей РЕБРОВ: «Зеленский минимум 40 минут разговаривал со мной о футболе»

Главный тренер сборной Украины раскрыл детали своего назначения на должность

Днепр-1 – Спартак Трнава – 1:2. Неудачный экстратайм. Видео голов и обзор
Футбол | 01 сентября 2023, 00:52 1
Днепр-1 – Спартак Трнава – 1:2. Неудачный экстратайм. Видео голов и обзор
Днепр-1 – Спартак Трнава – 1:2. Неудачный экстратайм. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 4-го раунда квалификации Лиги конференций

Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Футбол | 31.08.2023, 22:55
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Прощание с евросезоном. Динамо и во втором матче проиграло Бешикташу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 31.08.2023, 23:40
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Теннис | 01.09.2023, 00:59
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Свитолина добыла волевую победу над Павлюченковой во втором раунде US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
ВИДЕО. Экс-украинка завершила карьеру и не пожала руку Соболенко на US Open
30.08.2023, 09:24 6
Теннис
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
Тедди АТЛАС: «Возможно, у Усика стеклянный живот»
30.08.2023, 20:59 8
Бокс
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
Зинченко назвал самого недооцененного игрока АПЛ
30.08.2023, 06:34
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
Стала известна соперница Свитолиной по второму кругу US Open
30.08.2023, 06:15
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
ОФИЦИАЛЬНО. Финансирование команды Металлист 1925 прекращено
30.08.2023, 16:00 17
Футбол
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
Сергей ПАЛКИН: «Для украинского футбола ситуация катастрофическая»
30.08.2023, 16:33 30
Футбол
Что с дисциплиной, Патрик?
Что с дисциплиной, Патрик?
30.08.2023, 08:24 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем