Трое игроков могут уйти из Ливерпуля свободными агентами
Руководство «мерсисайдцев» не будет продлевать соглашения с Адрианом, Алькантарой и Матипом
Английский «Ливерпуль» готов по завершении сезона-2023/2024 расстаться с тремя футболистами.
Речь о вратаре Адриане, защитнике Жоэле Матипе и полузащитнике Тьяго Алькантаре. У всех завершаются контракты, и руководство «мерсисайдцев» не намерено продлевать с ними соглашения.
Отметим, что Матип сейчас восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена, Тьягу, восстановившись после травмы бедра вновь оказался в лазарете уже с мышечной травмой, а Адриан, являясь третьим вратарем команды, за три сезона провел всего два матча.
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