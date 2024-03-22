Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трое игроков могут уйти из Ливерпуля свободными агентами
Англия
22 марта 2024, 20:36 |
836
0

Трое игроков могут уйти из Ливерпуля свободными агентами

Руководство «мерсисайдцев» не будет продлевать соглашения с Адрианом, Алькантарой и Матипом

22 марта 2024, 20:36 |
836
0
Трое игроков могут уйти из Ливерпуля свободными агентами
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьягу Алькантара

Английский «Ливерпуль» готов по завершении сезона-2023/2024 расстаться с тремя футболистами.

Речь о вратаре Адриане, защитнике Жоэле Матипе и полузащитнике Тьяго Алькантаре. У всех завершаются контракты, и руководство «мерсисайдцев» не намерено продлевать с ними соглашения.

Отметим, что Матип сейчас восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена, Тьягу, восстановившись после травмы бедра вновь оказался в лазарете уже с мышечной травмой, а Адриан, являясь третьим вратарем команды, за три сезона провел всего два матча.

По теме:
Защитник сборной Франции рассказал о пережитых эмоциях после финала ЧМ-2022
Экс-футболист Ливерпуля получил 13 лет тюрьмы за торговлю наркотиками
Претендент на титул АПЛ может подписать Забарного
Ливерпуль Тьяго Алькантара Жоэль Матип Адриан
Источник Football Insider
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Футбол | 22 марта 2024, 06:19 1
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже
Лунин оценил матч с Боснией и рассказал, в чем именно Украина была хуже

Андрей впервые сыграл в воротах украинской сборной при Сергее Реброве

МАРКЕВИЧ: «Видимо, украинцы не были готовы к тактической схеме Боснии»
Футбол | 22 марта 2024, 13:51 10
МАРКЕВИЧ: «Видимо, украинцы не были готовы к тактической схеме Боснии»
МАРКЕВИЧ: «Видимо, украинцы не были готовы к тактической схеме Боснии»

Бывший рулевой украинцев оценил игру сине-желтых против боснийцев

Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Футбол | 21.03.2024, 23:16
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
Польский журналист: «Это невероятно. Украина играет очень плохо»
ВИДЕО. Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку
Футбол | 22.03.2024, 20:34
ВИДЕО. Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку
ВИДЕО. Очеретько мощным дальним ударом вывел вперед украинскую молодежку
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Футбол | 22.03.2024, 03:41
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Милошевич признался, почему Босния упустила победу над Украиной в плей-офф
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
ВИДЕО. Жирона смакует победный гол Довбика в матче Босния – Украина
22.03.2024, 07:36 1
Футбол
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
Неприятные сложности. Украина в волевом стиле одолела Боснию и Герцеговину
21.03.2024, 23:48 239
Футбол
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
ВИДЕО. Зинченко на пресс-конференции повторил легендарную шутку Коноплянки
20.03.2024, 19:01 3
Футбол
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
Ребров объяснил, почему Украина не создала моменты до 85-й минуты с Боснией
22.03.2024, 06:41 3
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
Где смотреть онлайн матч отбора к Евро-2024 Босния и Герцеговина – Украина
21.03.2024, 07:07 8
Футбол
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
Босния и Герцеговина – Украина – 1:2. Камбэк в Зенице. Видео голов и обзор
22.03.2024, 00:23 17
Футбол
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
Ребров прокомментировал предстоящий решающий матч со сборной Исландии
22.03.2024, 05:15 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем