Трое игроков могут уйти из Ливерпуля свободными агентами

Английский «Ливерпуль» готов по завершении сезона-2023/2024 расстаться с тремя футболистами.

Речь о вратаре Адриане, защитнике Жоэле Матипе и полузащитнике Тьяго Алькантаре. У всех завершаются контракты, и руководство «мерсисайдцев» не намерено продлевать с ними соглашения.

Отметим, что Матип сейчас восстанавливается после разрыва крестообразной связки колена, Тьягу, восстановившись после травмы бедра вновь оказался в лазарете уже с мышечной травмой, а Адриан, являясь третьим вратарем команды, за три сезона провел всего два матча.