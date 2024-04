Несмотря на конфликт. Ливерпуль ожидает, что Салах останется еще на сезон

Английский «Ливерпуль» ожидает, что египетский нападающий Мохамед Салах останется в клубе по крайней мере еще на один сезон, сообщает авторитетный британский журналист издания The Athletic Дэвид Орнштейн.

Несмотря на не самую лучшую игровую форму и недавний конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом, руководство «Ливерпуля» не собирается продавать 31-летнего футболиста.

Более того, сам игрок также не проявил никакого желания покинуть клуб после завершения сезона 2023/24, хотя к нему до сих пор есть серьезный интерес со стороны клубов Саудовской Аравии.

Контракт «фараона» с «Ливерпулем» действует до лета 2025 года и в положенное время клуб проведет переговоры относительно возможного продления соглашения.

В этой кампании Мохамед Салах провел 41 матч за «Ливерпуль», отметившись 24 забитыми мячами и 13 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока сборной Египта в 65 миллионов евро.

🚨 EXCL: Liverpool expect Mo Salah to stay & are planning with him for at least another campaign. 31yo has given no indication of wanting out + contract to be addressed in due course. Saudi view is Salah intends to remain at #LFC next season @TheAthleticFC https://t.co/acKNoAt6yM