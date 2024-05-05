ВИДЕО. За что удалили Яцыка в первом тайме матча с Полесьем

Полузащитник «Зари» Александр Яцык, права на которого принадлежат «Динамо» был удален в первом тайме матча 27-го тура УПЛ против «Полесья».

На 11-й минуте Яцык грубо сыграл против Ивана Петряка, получив предупреждение, а на 36-й отмахнулся от Таллеса Косты, за что был наказан второй желтой карточкой.

Отметим, что «Полесье» открыло счет на 23-й минуте усилиями Александра Назаренко.

В текущем сезоне Александр Яцык выходил на поле в 17 матчах УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что летом 21-летний полузащитник должен вернуться в «Динамо» из аренды в «Заре».