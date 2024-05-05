Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. За что удалили Яцыка в первом тайме матча с Полесьем
Украина. Премьер лига
05 мая 2024, 14:15 |
230
0

ВИДЕО. За что удалили Яцыка в первом тайме матча с Полесьем

Александр очень быстро схлопотал две желтые карточки

05 мая 2024, 14:15 |
230
0
ВИДЕО. За что удалили Яцыка в первом тайме матча с Полесьем
ФК Заря. Александр Яцык

Полузащитник «Зари» Александр Яцык, права на которого принадлежат «Динамо» был удален в первом тайме матча 27-го тура УПЛ против «Полесья».

На 11-й минуте Яцык грубо сыграл против Ивана Петряка, получив предупреждение, а на 36-й отмахнулся от Таллеса Косты, за что был наказан второй желтой карточкой.

Отметим, что «Полесье» открыло счет на 23-й минуте усилиями Александра Назаренко.

В текущем сезоне Александр Яцык выходил на поле в 17 матчах УПЛ, в которых забил 1 гол и отдал одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что летом 21-летний полузащитник должен вернуться в «Динамо» из аренды в «Заре».

По теме:
Динамо – Колос. Стали известны стартовые составы
Верес – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александр БАБИЧ: «Готов вернуться в Украины»
Александр Яцык Таллес Коста чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Полесье - Заря
Владимир Клепач Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
Футбол | 05 мая 2024, 07:01 6
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле
ВИДЕО. Украинский вратарь забил сумасшедший гол через все поле

Максим Воронов отличился первым голом за «Атлетико Паранаэнсе»

НИКОЛИНИ: «Шахтер продолжает брать отличных игроков, делая их великими»
Футбол | 05 мая 2024, 12:25 1
НИКОЛИНИ: «Шахтер продолжает брать отличных игроков, делая их великими»
НИКОЛИНИ: «Шахтер продолжает брать отличных игроков, делая их великими»

В стане «горняков» считают, что не только Судаков может уехать на повышение в топ-чемпионаты Европы

Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Футбол | 04.05.2024, 21:40
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Жирона – Барселона – 4:2. Лигочемпионские мяч и ассист Довбика. Видео голов
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Футбол | 05.05.2024, 08:51
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Стало известно, что кричал президент Барселоны после поражения от Жироны
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Футбол | 04.05.2024, 18:07
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Сколько заработает Лунин, если Реал выиграет Ла Лигу и Лигу чемпионов?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
ЧМ по хоккею. Календарь сборной Украины
04.05.2024, 09:00 7
Хоккей
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
Стали известны оценки Довбика и Цыганкова за исторический матч с Барселоной
04.05.2024, 22:25 4
Футбол
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
Исторический сезон Жироны. Команда Цыганкова и Довбика вышла в ЛЧ
04.05.2024, 21:36 18
Футбол
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
Довбик вписал свое имя в историю Жироны благодаря голу в ворота Барселоны
04.05.2024, 21:01
Футбол
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
Таблица коэффициентов УЕФА. Италия опередила Испанию и вышла на 2-ю позицию
03.05.2024, 23:59 17
Футбол
Мегафайта не будет. Экс-соперник Гвоздика сорвал бой за абсолют
Мегафайта не будет. Экс-соперник Гвоздика сорвал бой за абсолют
04.05.2024, 08:50 1
Бокс
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
Стала известна сумма премиальных для сборной Украины за выход на Евро-2024
03.05.2024, 19:12 8
Футбол
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
Анчелотти оценил победу Реала и упомянул Лунина на пресс-конференции
04.05.2024, 20:50
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем