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Украина. Премьер лига
24 апреля 2024, 23:47 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:56
738
0

Источник: летом перспективный хавбек вернется из Зари в Динамо

Киевская команда имеет серьезную конкуренцию в полузащите

24 апреля 2024, 23:47 | Обновлено 24 апреля 2024, 23:56
738
0
Источник: летом перспективный хавбек вернется из Зари в Динамо
ФК Заря. Александр Яцик

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что летом полузащитник Александр Яцык должен вернуться в «Динамо» из аренды в «Заре»:

«Яцик полностью вернется в Динамо, потому что он очень яркий футболист. Я думаю, что шанс проявить себя у Динамо у него будет. Но сейчас там Андриевский, Шапаренко, Бражко, Буяльский, Шепелев, а Царенко мы уже вообще забыли, практически его не видим. То есть очень серьезная конкуренция.

Однако Яцик – яркий футболист. Думаю, что он в свое время дождется. Если поедут Шапаренко или Буяльский, то я думаю, что Яцик окажется в Динамо. Был бы Бражко, если бы Сидорчук не захотел уехать? Я сомневаюсь».

В текущем сезоне Яцик провел 21 поединок и забил 1 гол за луганскую «Зарю», учитывая все турниры.

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Александр Яцык Игорь Цыганык Динамо Киев Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Степанюк Источник: Циганик LIVE
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