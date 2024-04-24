Источник: летом перспективный хавбек вернется из Зари в Динамо

Футбольный журналист Игорь Цыганык рассказал, что летом полузащитник Александр Яцык должен вернуться в «Динамо» из аренды в «Заре»:

«Яцик полностью вернется в Динамо, потому что он очень яркий футболист. Я думаю, что шанс проявить себя у Динамо у него будет. Но сейчас там Андриевский, Шапаренко, Бражко, Буяльский, Шепелев, а Царенко мы уже вообще забыли, практически его не видим. То есть очень серьезная конкуренция.

Однако Яцик – яркий футболист. Думаю, что он в свое время дождется. Если поедут Шапаренко или Буяльский, то я думаю, что Яцик окажется в Динамо. Был бы Бражко, если бы Сидорчук не захотел уехать? Я сомневаюсь».

В текущем сезоне Яцик провел 21 поединок и забил 1 гол за луганскую «Зарю», учитывая все турниры.