Яцык признался, что не поможет Заре против Динамо, но верит в команду

Полузащитник «Зари» Александр Яцык рассказал о том, что не сможет помочь своей команде в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги с «Динамо», но признался, что верит в своих нынешних партнеров.

– 4-го апреля Заря проведет матч против Динамо. Это будет пропущенный поединок первого круга. Ты, как футболист, принадлежащий киевскому «Динамо», сможешь сыграть на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского?

– Нет, поскольку так составлено арендное соглашение. Все арендованные динамовцы не могут сыграть в ближайший четверг.

– Как же тогда противостоять «Динамо»?

– Незаменимых футболистов нет. Я думаю, что «Заря» в игре с киевским «Динамо» может зацепиться за очки.

«Заря» в таблице УПЛ занимает 12-е место с 22 очками. У «Динамо» 41 пункт и 4-я позиция.