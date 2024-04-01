Яцык признался, что не поможет Заре против Динамо, но верит в команду
Игрок – о будущем поединке УПЛ
Полузащитник «Зари» Александр Яцык рассказал о том, что не сможет помочь своей команде в матче 23-го тура Украинской Премьер-лиги с «Динамо», но признался, что верит в своих нынешних партнеров.
– 4-го апреля Заря проведет матч против Динамо. Это будет пропущенный поединок первого круга. Ты, как футболист, принадлежащий киевскому «Динамо», сможешь сыграть на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского?
– Нет, поскольку так составлено арендное соглашение. Все арендованные динамовцы не могут сыграть в ближайший четверг.
– Как же тогда противостоять «Динамо»?
– Незаменимых футболистов нет. Я думаю, что «Заря» в игре с киевским «Динамо» может зацепиться за очки.
«Заря» в таблице УПЛ занимает 12-е место с 22 очками. У «Динамо» 41 пункт и 4-я позиция.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский дуэт помог «Жироне» набрать три очка
В топ-4 УПЛ входят Шахтер, Кривбасс, Днепр-1 и Динамо