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  4. Милан продлит контракт с экс-форвардом Реала
Италия
05 мая 2024, 15:06 |
466
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Милан продлит контракт с экс-форвардом Реала

Лука Йович останется в клубе еще на три года

05 мая 2024, 15:06 |
466
0
Милан продлит контракт с экс-форвардом Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Йович

«Милан» планирует продлить контракт с сербским форвардом команды Лукой Йовичем. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.

Нынешний контракт игрока сборной Сербии истекает в конце текущего сезона. Новое соглашение будет рассчитано еще на три года – до лета 2027 года.

Лука Йович проводит свой первый сезон в составе «Милана». На его счету 9 голов и 1 ассист в 28 матчах во всех турнирах за «россонери». Трансферная стоимость 26-летнего сербского форварда оценивается в 7 миллионов евро.

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Милан Лука Йович продление контракта
Олег Дидух Источник: Николо Скира
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