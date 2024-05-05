Милан продлит контракт с экс-форвардом Реала
Лука Йович останется в клубе еще на три года
«Милан» планирует продлить контракт с сербским форвардом команды Лукой Йовичем. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Николо Скира.
Нынешний контракт игрока сборной Сербии истекает в конце текущего сезона. Новое соглашение будет рассчитано еще на три года – до лета 2027 года.
Лука Йович проводит свой первый сезон в составе «Милана». На его счету 9 голов и 1 ассист в 28 матчах во всех турнирах за «россонери». Трансферная стоимость 26-летнего сербского форварда оценивается в 7 миллионов евро.
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