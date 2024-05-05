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  4. Реал продаст Лунина в именитый клуб АПЛ? Андрею обещают место в основе
Англия
05 мая 2024, 11:59 | Обновлено 05 мая 2024, 12:01
1852
1

Реал продаст Лунина в именитый клуб АПЛ? Андрею обещают место в основе

Украинского вратаря все чаще связывают с «Манчестер Юнайтед»

05 мая 2024, 11:59 | Обновлено 05 мая 2024, 12:01
1852
1
Реал продаст Лунина в именитый клуб АПЛ? Андрею обещают место в основе
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Football Talk, украинский вратарь пока далек от продления соглашения с «галактикос», Лунин сомневается, оставаться ли в Мадриде в роли дублера Тибо Куртуа. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Реалом» о трансфере вратаря и если Андрей не продлит контракт, его продадут уже этим летом.

Источник отмечает, что «Ман Юнайтед» разочаровался в игре Андре Онаны и готов предложить Лунину место «первого номера» в команде.

Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».

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Манчестер Юнайтед трансферы Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник
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Gargantua
МЮ разочаровался в игре Онаны, потому они продадут Онану и другие булут наслаждаться Онаной.
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