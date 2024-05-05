Реал продаст Лунина в именитый клуб АПЛ? Андрею обещают место в основе
Украинского вратаря все чаще связывают с «Манчестер Юнайтед»
25-летний вратарь «Реала» Андрей Лунин может покинуть мадридский клуб в летнее трансферное окно.
По информации Football Talk, украинский вратарь пока далек от продления соглашения с «галактикос», Лунин сомневается, оставаться ли в Мадриде в роли дублера Тибо Куртуа. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» достиг соглашения с «Реалом» о трансфере вратаря и если Андрей не продлит контракт, его продадут уже этим летом.
Источник отмечает, что «Ман Юнайтед» разочаровался в игре Андре Онаны и готов предложить Лунину место «первого номера» в команде.
Ранее сообщалось, что украинского вратаря хочет купить лондонский «Челси».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
4 мая королевский клуб выиграл у «Кадиса» со счетом 3:0
Смотрите видеообзор матча 34-го тура Ла Лиги 2023/24