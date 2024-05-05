ВИДЕО. Хави, оставайся! Фанаты Жироны спели перед матчем с Барселоной
«Бело-красные» потроллили соперников и не были за это наказаны
Фанаты «Жироны» весело встретили автобус с игроками и тренерским штабом «Барселоны» перед матчем 34-го тура Ла Лиги (4:2).
Когда «сине-гранатовые» подъезжали к стадиону «Монтиливи», болельщики «бело-красных» затянули кричалку: «Хави, оставайся!».
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сообщил, что остается работать в клубе.
🔥 El BARÇA ya está en Montilivi...— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 4, 2024
🤯 ¡y la afición del Girona le recibe a grito de "Xavi quédate!
📹 @marccnunezz pic.twitter.com/bYPhYSgsLS
Отметим, что в матче с «Барсой» украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отметился голом + ассистом. Цыганков был заменен на 65-й минуте на Яна Коуту.
Кроме того, благодаря этой победе «Жирона» впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов. Подопечные Мичела уже точно не опустятся ниже 4-й строчки, а сейчас идут на 2-м месте с 74 очками.
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