ВИДЕО. Хави, оставайся! Фанаты Жироны спели перед матчем с Барселоной

Фанаты «Жироны» весело встретили автобус с игроками и тренерским штабом «Барселоны» перед матчем 34-го тура Ла Лиги (4:2).

Когда «сине-гранатовые» подъезжали к стадиону «Монтиливи», болельщики «бело-красных» затянули кричалку: «Хави, оставайся!».

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес сообщил, что остается работать в клубе.

🔥 El BARÇA ya está en Montilivi...



🤯 ¡y la afición del Girona le recibe a grito de "Xavi quédate!



📹 @marccnunezz pic.twitter.com/bYPhYSgsLS — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 4, 2024

Отметим, что в матче с «Барсой» украинские футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе. Довбик отыграл весь поединок и отметился голом + ассистом. Цыганков был заменен на 65-й минуте на Яна Коуту.

Кроме того, благодаря этой победе «Жирона» впервые в истории квалифицировалась в Лигу чемпионов. Подопечные Мичела уже точно не опустятся ниже 4-й строчки, а сейчас идут на 2-м месте с 74 очками.