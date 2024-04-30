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Испания
30 апреля 2024, 09:30 | Обновлено 30 апреля 2024, 09:34
460
1

Хави объяснил свое решение не уходить с поста наставника Барселоны

Тренер – о ситуации, в которой оказался

30 апреля 2024, 09:30 | Обновлено 30 апреля 2024, 09:34
460
1
Хави объяснил свое решение не уходить с поста наставника Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации в команде и вокруг нее в свете его январского решения покинуть свой пост и недавнего – остаться в команде на будущий сезон.

«Я чувствую себя очень хорошо. В январе я почувствовал ответственность за происходящее. Но сейчас ситуация изменилась, и именно поэтому я поговорил с президентом [Жоаном Лапортой].

«Барселона» прежде всего. Все это очень эмоционально. Каталонцы и наши болельщики такие. Иногда у нас все идет хорошо, а иногда мы все это разрушаем. Я почувствовал поддержку клуба, Деку и игроков команды», – заявил Хави.

«Барселона» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место, имея 73 очка после 33 матчей. У «блауграны» на 11 пунктов меньше, чем у мадридского «Реала», который единолично лидирует.

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Ла Лига чемпионат Испании по футболу Барселона Хави
Юрій Остроумов Источник: AS
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Комментарии 1
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antt
Коротко кажучи, тоді Жирона випереджала і Барселону і Реал. Тепер Барселона відстає, хоч набагато від Реала, але для Барселони це звична досить ситуація, тому чому б і не залишитись. І в ЛЧ не так погано команда Хаві виступила.
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