Хави объяснил свое решение не уходить с поста наставника Барселоны

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о ситуации в команде и вокруг нее в свете его январского решения покинуть свой пост и недавнего – остаться в команде на будущий сезон.

«Я чувствую себя очень хорошо. В январе я почувствовал ответственность за происходящее. Но сейчас ситуация изменилась, и именно поэтому я поговорил с президентом [Жоаном Лапортой].

«Барселона» прежде всего. Все это очень эмоционально. Каталонцы и наши болельщики такие. Иногда у нас все идет хорошо, а иногда мы все это разрушаем. Я почувствовал поддержку клуба, Деку и игроков команды», – заявил Хави.

«Барселона» в таблице чемпионата Испании занимает 2-е место, имея 73 очка после 33 матчей. У «блауграны» на 11 пунктов меньше, чем у мадридского «Реала», который единолично лидирует.