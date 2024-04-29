Тройное «нет» для Барселоны. Почему Хави остался у руля блаугранас

27 января главный тренер «Барселоны» Хави буквально шокировал болельщиков и прессу заявлением о своем уходе с должности, который состоится по завершении сезона. Тогда специалист заявил, что «не хочет быть обузой» для клуба, дав понять, что считает такое свое решение ничем иным, как проявлением «здравого смысла».

С тех пор эксперты и обозреватели только и делали, что гадали, кто же станет преемником Хави на тренерском мостике «блаугранас», но по прошествии трех месяцев всех нас ждал очередной сюрприз от боссов каталонцев и самого наставника. Неожиданно для многих Хави вышел на публику с официальным заявлением о том, что «этот проект еще не завершен», и что он продолжит выполнять свои функции и в следующем сезоне.

В этом веке «Барселона» успела несколько раз показать всему футбольному миру, насколько фундаментальной и качественной может быть эта команда. Сперва в ее рядах появился феноменальный Роналдиньо – истинный кудесник мяча, за выступлениями которого порой невозможно было смотреть без того, чтобы в какой-то момент не затаивать дыхание. Затем на смену бразильцу пришел аргентинский гений Лионель Месси, ставший в «Барсе» едва ли не лучшим футболистом всех времен и народов. Да и про роль главных тренеров – в частности, Жузепа Гвардиолы, – забывать не стоит. Они также сделали «блаугранас» абсолютно очаровательной командой, которую поддерживало огромное количество фанатов не только в Каталонии или Испании, но и по всему земному шару.

Но давайте смотреть правде в глаза: той очаровательной «Барселоны» нет уже как минимум лет пять, а то и десять. Масштабные проблемы, с которыми столкнулся клуб, в итоге привели к тому, что после заявления об уходе Хави с поста главного тренера, возле офиса «блаугранас» так и не выстроилась очередь из топовых специалистов, пожелавших бы стать новым коучем каталонского гранда. А ведь раньше подобное было бы реальностью (пусть авторская формулировка насчет очереди у офиса и является лишь пресловутой фигурой речи), и это не вызывает ни малейшего сомнения.

Когда Хави заявил о грядущем уходе, президент «Барселоны» Жоан Лапорта, вероятно, рассчитывал, что вскоре к нему на стол ляжет пухленькая папочка с резюме от кандидатов, причем каждый из них будет исключительно специалистом топ-уровня. Это позволило бы боссу «блаугранас» с сигарой в одной руке и бокалом мартини в другой не спеша и обстоятельно обдумать плюсы и минусы приглашения каждого из кандидатов, а уже затем сделать осознанный выбор.

Но на самом деле не произошло ничего подобного. В руководстве «Барселоны» сами составили шорт-лист из приоритетных кандидатур наставников, которых хотели бы видеть у руля первой команды. В него вошли три специалиста: Жузеп Гвардиола, Юрген Клопп и Луис Энрике. Последнего, по слухам, очень хотели видеть своим шефом многие футболисты нынешней «Барселоны», считавшие, что 53-летний испанец как никто другой подходит, чтобы вернуть клуб на путь побед и завоевания трофеев.

Но в итоге Гвардиола, Клопп и Энрике публично или в частных дискуссиях дали понять «Барселоне», что абсолютно не заинтересованы в этой работе. Клуб, который привык слышать исключительно «да» в свой адрес, внезапно получил диаметрально противоположный ответ – «нет», причем трижды, и каждый последующий отказ выглядел как контрольный выстрел после контрольного выстрела.

Жузеп Гвардиола и Луис Энрике сообщили представителям «Барселоны», что у них есть действующие контракты с «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен», соответственно, и что их абсолютно все устраивает на текущих местах работы. Что касается Клоппа, то немецкий наставник уведомил эмиссаров «блаугранас» о своем желании какое-то время побыть без футбола и наставничества, чтобы иметь возможность банально «перезарядить батарейки».

Getty Images/Global Images Ukraine. Деку, Жоан Лапорта и Хави (слева направо)

Не имея топовых вариантов, «Барселона» начала обращать внимание на других коучей. В частности, в фокус внимания каталонцев вернулся Роберто Де Дзерби, над приглашением которого «блаугранас» уже раздумывали в 2020 году. По оценкам методологического отдела «Барселоны», Де Дзерби мог бы соответствовать требованиям, предъявляемым к игре каталонской команды со ставкой на владение мячом, большое количество передач и атакующий стиль – принципы, которыми в клубе гордятся и от которых абсолютно не намерены отказываться.

Но как таковых серьезных переговоров с Де Дзерби у «Барселоны» не случилось, так как каталонцам почти сразу стало известно, что за приглашение итальянца придется пристойно заплатить. Речь зашла о 12-15 миллионах евро отступных (данные разнятся, в зависимости от источника информации), что оказалось неинтересно для «Барсы», поставившей на кандидатуре экс-коуча «Шахтера» жирный «крест». Кроме того, под приход Де Дзерби боссам «блаугранас» пришлось бы еще и как следует потратиться на трансферном рынке, подписав трех-четырех футболистов топ-класса, которых бы затребовал Роберто, а это явно не то, на что был готов пойти Лапорта.

Не сложились у «Барсы» переговоры и с ныне безработным немецким специалистом Хансом-Дитером Фликом, который ранее вместе с «Баварией» учинил величайшее унижение в истории каталонской команды, разбив ту в плей-офф Лиги чемпионов со счетом 8:2. По слухам, коуч запросил солидную зарплату, да и в директорате каталонцев не было единогласной поддержки по приглашению этого специалиста.

В какой-то момент взоры руководства «Барселоны» были обращены даже на мексиканца Рафу Маркеса, который с лета 2022 года работает со второй командой каталонского клуба – «Барселоной Атлетик» (бывшей «Барселоной Б»). Но к своим 45 годам этот специалист не имеет на тренерском поприще никаких существенных успехов, а рисковать, как когда-то с молодым Жузепом Гвардиолой, в «Барселоне» попросту оказались не готовы.

Неудивительно, что после тройного «нет», полученного от специалистов топ-калибра, невозможности договориться по наставникам из условного «второго эшелона», и с реальной перспективой назначения в преемники Хави Рафы Маркеса, Жоан Лапорта в итоге изменил свою стратегию и начал усердно работать над тем, чтобы убедить нынешнего коуча «блаугранас» остаться на посту еще как минимум на сезон.

Последнее вряд ли стало для Лапорты самым сложным заданием в его профессиональной карьере функционера. Хави, заявлявший ранее об уходе из «Барселоны» грядущим летом, за прошедшие три месяца так и не получил никаких серьезных приглашений, хотя, видимо, рассчитывал на иное поведение со стороны потенциальных работодателей. А раз так, то продолжение сотрудничества в сложившейся ситуации оказалось наиболее удачной идеей, как для «Барселоны», так и для самого Хави.