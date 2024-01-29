Игроки Барселоны хотят видеть новым главным тренером коуча ПСЖ

Игроки каталонской «Барселоны» хотят, чтобы новым главным тренером клуба стал коуч «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в раздевалке команды существует мнение, что именно Луис Энрике сможет вернуть «Барселону» на путь побед и трофеев.

Интересно, что 53-летний специалист уже возглавлял каталонцев в 2014-2017 годах. Вместе с «сине-гранатовыми» он выиграл требл в сезоне 2014/15, а в среднем его команда набирала 2.41 очка за матч.

Контракт Луиса Энрике с «ПСЖ» действует до завершения сезона 2024/25. Напомним, Хави покинет «Барселону» в конце уже этой кампании.