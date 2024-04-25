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  4. ХАВИ: «Я передумал уходить из Барселоны, потому что почувствовал доверие»
Испания
25 апреля 2024, 15:12 |
455
0

ХАВИ: «Я передумал уходить из Барселоны, потому что почувствовал доверие»

Главный тренер «Барселоны» объяснил решение не уходить из клуба

25 апреля 2024, 15:12 |
455
0
ХАВИ: «Я передумал уходить из Барселоны, потому что почувствовал доверие»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави решил не уходить из клуба и объяснил изменение своего решения покинуть команду после завершения сезона 2023/24:

«Я передумал, потому что почувствовал полное доверие со стороны президента, руководства и игроков. Этот проект еще не завершен. Я, мой тренерский штаб, мы все вместе чувствуем, что у нас есть силы делать важные вещи вместе и продолжать этот проект

Слухи о том, что я остаюсь, поскольку я хотел получить деньги за последний год контракта, являются фейком Они выдуманы, чтобы нанести мне вред. Президент знает, что если бы я покинул клуб, я бы не попросил у «Барселоны» ни одного евро за последний год контракта».

Сейчас «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 70 очков в 32 матчах этого розыгрыша чемпионата Испании.

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Барселона Хави Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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