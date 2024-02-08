Клопп летом не возглавит Барселону. Стали известны причины

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Один из вероятных кандидатов на роль нового тренера каталонского клуба назывался немецкий специалист Юрген Клопп, который после завершения сезона покинет «Ливерпуль» и будет готов сразу возглавить испанский клуб.

Однако по информации Ccma, Клоппа не стоит ждать этим летом в «Барселоне». Он решил взять годовой отпуск и ни звонок из руководства «сине-гранатовых», ни предложение из другого клуба не заставят его передумать.