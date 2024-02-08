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  4. Клопп летом не возглавит Барселону. Стали известны причины
Испания
08 февраля 2024, 10:36 |
269
0

Клопп летом не возглавит Барселону. Стали известны причины

Юрген хочет отдохнуть

08 февраля 2024, 10:36 |
269
0
Клопп летом не возглавит Барселону. Стали известны причины
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Барселоны» Хави объявил об уходе с занимаемой должности после завершения нынешнего сезона.

Один из вероятных кандидатов на роль нового тренера каталонского клуба назывался немецкий специалист Юрген Клопп, который после завершения сезона покинет «Ливерпуль» и будет готов сразу возглавить испанский клуб.

Однако по информации Ccma, Клоппа не стоит ждать этим летом в «Барселоне». Он решил взять годовой отпуск и ни звонок из руководства «сине-гранатовых», ни предложение из другого клуба не заставят его передумать.

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Юрген Клопп Барселона назначение тренера Ла Лига Ливерпуль чемпионат Испании по футболу
Источник Catalunya Ràdio
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