Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля

В январе 2024 года стало известно о том, что легендарный немецкий специалист Юрген Клопп покинет английский «Ливерпуль» в конце сезона 2023/24.

«Дело в том, что у меня заканчиваются силы. Мне все нравится в этом клубе. Но я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова», – сказал Юрген.

Также в планах у коуча взять перерыв на 1 год от тренерской деятельности. Однако все же есть одна команда, которую Клопп готов возглавить уже в следующей кампании.

Как сообщает испанский журналист Жерар Ромеро, речь идет про «Барселону». Летом 2024 году «сине-гранатовых» покинет Хави и руководство каталонской команды ищет преемника своей легенде.

Несколько дней в СМИ ходили слухи, что руководство «Барсы» мечтает пригласить Клоппа. Однако спортивный директор клуба Деку ранее сообщил, что пока что рано говорить о потенциальной работе Юргена в «Барселоне».

🚨According to @gerardromero Barcelona are the only club that could convince Klopp to not take the 1 year holiday.



Having held conversations with Laporta, Klopp is said to be very keen. pic.twitter.com/SqVVny2FnM