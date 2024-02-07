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Англия
07 февраля 2024, 08:56 |
2593
0

Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля

Жерар Ромеро сообщил, что Юрген заинтересован в работе с «Барселоной»

07 февраля 2024, 08:56 |
2593
0
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

В январе 2024 года стало известно о том, что легендарный немецкий специалист Юрген Клопп покинет английский «Ливерпуль» в конце сезона 2023/24.

«Дело в том, что у меня заканчиваются силы. Мне все нравится в этом клубе. Но я знаю, что не смогу выполнять эту работу снова и снова», – сказал Юрген.

Также в планах у коуча взять перерыв на 1 год от тренерской деятельности. Однако все же есть одна команда, которую Клопп готов возглавить уже в следующей кампании.

Как сообщает испанский журналист Жерар Ромеро, речь идет про «Барселону». Летом 2024 году «сине-гранатовых» покинет Хави и руководство каталонской команды ищет преемника своей легенде.

Несколько дней в СМИ ходили слухи, что руководство «Барсы» мечтает пригласить Клоппа. Однако спортивный директор клуба Деку ранее сообщил, что пока что рано говорить о потенциальной работе Юргена в «Барселоне».

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Юрген Клопп Барселона Ливерпуль назначение тренера
Источник Twitter
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