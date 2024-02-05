В Барселоне отреагировали на слухи о том, что Клопп возглавит команду
Спортивный директор «блау-гранас» не считает, что сейчас подходящее время для таких разговоров
Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал слухи, что нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который объявил о своем уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, может возглавить каталонский клуб.
Примечательно, что несколькими днями позже об аналогичном решении сообщил наставник каталонцев Хави, в связи с чем многие испанские СМИ связывают дальнейшую карьеру Клоппа именно с «Барселоной».
«Клопп — великий тренер, но я не думаю, что сейчас подходящее время для таких разговоров. Новый тренер захочет внести изменения, но сначала ему нужно будет объяснить проект и идеи нашего клуба. Мы рассматриваем множество вариантов», — цитирует Деку La Vanguardia.
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