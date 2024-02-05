Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Барселоне отреагировали на слухи о том, что Клопп возглавит команду
Испания
05 февраля 2024, 16:24 |
623
0

В Барселоне отреагировали на слухи о том, что Клопп возглавит команду

Спортивный директор «блау-гранас» не считает, что сейчас подходящее время для таких разговоров

05 февраля 2024, 16:24 |
623
0
В Барселоне отреагировали на слухи о том, что Клопп возглавит команду
Getty Images/Global Images Ukraine. Деку

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал слухи, что нынешний главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, который объявил о своем уходе из клуба по окончании нынешнего сезона, может возглавить каталонский клуб.

Примечательно, что несколькими днями позже об аналогичном решении сообщил наставник каталонцев Хави, в связи с чем многие испанские СМИ связывают дальнейшую карьеру Клоппа именно с «Барселоной».

«Клопп — великий тренер, но я не думаю, что сейчас подходящее время для таких разговоров. Новый тренер захочет внести изменения, но сначала ему нужно будет объяснить проект и идеи нашего клуба. Мы рассматриваем множество вариантов», — цитирует Деку La Vanguardia.

По теме:
Моуриньо обиделся на Рому, перед уходом оставив в раздевалке ценный подарок
Уже учит испанский. Хави в Барсе может заменить тренер, выигрывавший требл
Цель Барселоны – догнать Жирону. О Реале пока не говорят
Юрген Клопп Барселона Деку Ливерпуль Хави отставка
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Футбол | 05 февраля 2024, 07:01 0
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф

Турнир состоится с 13 января по 11 февраля в Кот-д'Ивуаре

«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
Футбол | 05 февраля 2024, 06:32 41
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ
«Езжай на фронт, ты ужасен». Фанаты оценили Мудрика в последней игре АПЛ

Украинец вышел во втором тайме и отличился результативным действием

Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Футбол | 04.02.2024, 21:22
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Артета признался, почему заменил Зинченко в перерыве матча с Ливерпулем
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Футбол | 05.02.2024, 13:05
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Жизнь после Хави: Гвардиола, Мичел, Де Дзерби или Моуринью?
Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Футбол | 05.02.2024, 07:12
Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Мудрик рискует лишиться тренера. Почеттино подошел к опасной грани
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ГВОЗДИК: «Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко»
Александр ГВОЗДИК: «Интересно посмотреть, что осталось от Ломаченко»
03.02.2024, 20:37 4
Бокс
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
Испортили настроение Лунину. Реал упустил победу над Атлетико
04.02.2024, 23:57 20
Футбол
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 1
Бокс
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
Довбик рискует вылететь до конца сезона. Стали известны причины
03.02.2024, 22:03 17
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
03.02.2024, 21:43 27
Бокс
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
04.02.2024, 07:11 21
Футбол
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
Когда восстановится Довбик? Спортивный врач высказался о травме Артема
04.02.2024, 08:50 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем