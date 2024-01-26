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Англия
26 января 2024, 12:50 | Обновлено 26 января 2024, 13:08
795
3

ВИДЕО. Клопп покинет Ливерпуль летом

Немец принял решение о своем будущем

26 января 2024, 12:50 | Обновлено 26 января 2024, 13:08
795
3
ВИДЕО. Клопп покинет Ливерпуль летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в специальном обращении к болельщикам команды поделился планами и шокировал сообщением об уходе из клуба.

«Я покину клуб в конце этого сезона. Понимаю, что это шок для многих людей в этот момент», – заявил Клопп.

Также тренер среди прочего сообщил, что у него «кончаются силы».

Вместе с 56-летним Клоппом из «Ливерпуля» уйдут все тренеры его штаба. Пеп Лейндерс, к слову, намерен начать самостоятельную карьеру.

Юрген Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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naverland
 Надеюсь он закроет свою легендарную историю чемпионством. 
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Allegro_Barbaro
Шкода, але ок, чекаємо на Алонсо)
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Gargantua
вот эта паварот (с)
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0
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