ВИДЕО. Клопп покинет Ливерпуль летом

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в специальном обращении к болельщикам команды поделился планами и шокировал сообщением об уходе из клуба.

«Я покину клуб в конце этого сезона. Понимаю, что это шок для многих людей в этот момент», – заявил Клопп.

Также тренер среди прочего сообщил, что у него «кончаются силы».

Вместе с 56-летним Клоппом из «Ливерпуля» уйдут все тренеры его штаба. Пеп Лейндерс, к слову, намерен начать самостоятельную карьеру.

Юрген Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.