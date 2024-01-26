ВИДЕО. Клопп покинет Ливерпуль летом
Немец принял решение о своем будущем
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в специальном обращении к болельщикам команды поделился планами и шокировал сообщением об уходе из клуба.
«Я покину клуб в конце этого сезона. Понимаю, что это шок для многих людей в этот момент», – заявил Клопп.
Также тренер среди прочего сообщил, что у него «кончаются силы».
Вместе с 56-летним Клоппом из «Ливерпуля» уйдут все тренеры его штаба. Пеп Лейндерс, к слову, намерен начать самостоятельную карьеру.
Юрген Клопп стал главным тренером «Ливерпуля» 8 октября 2015 года. Под его руководством мерсисайдцы выиграли Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок Англии.
A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt— Liverpool FC (@LFC) January 26, 2024
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