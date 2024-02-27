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Испания
27 февраля 2024, 11:18 |
392
5

Барселона не готова платить отступные за переход Де Дзерби

Итальянец пытается самостоятельно договориться с «Брайтоном»

27 февраля 2024, 11:18 |
392
5
Барселона не готова платить отступные за переход Де Дзерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Каталонская «Барселона» продолжает работать над поисками замены Хави на посту главного тренера. Напомним, специалист покинет занимаемую должность по окончании сезона.

Одним из вероятных кандидатов на замену испанцу считают итальянца Роберто де Дзерби, работающего в АПЛ с «Брайтоном». Ситуацию осложняет то, что в его контракте прописаны отступные. По слухам, «блау-гранас» придется заплатить 15 млн евро за возможность переманить тренера, но каталонский клуб, испытывающий финансовые сложности, не готов делать этого.

Де Дзерби знает об этом, поэтому итальянец пробует договориться с боссами «Брайтона» о том, чтобы «Барселоне» пришлось заплатить меньше.

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Источник Sport.es
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Умник
С 1999 года по 2007 год в команде играл Тиаго Мотта.
Человек сделал Болонью прорывом года в серии а.
Неужели такой тренер не достоин Барсы?
Де дзерби хорош, но Мотта выше результаты показывает.
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0
Lulinnha
Є піздатий тренер ! І це Анрі для них без переплат... 
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0
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Serhii P.
де Дзербі  - тренер не рівня "Барселони". Немає сенсу взагалі наймати, не те, що платити відступні.
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-2
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