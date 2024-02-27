Барселона не готова платить отступные за переход Де Дзерби

Каталонская «Барселона» продолжает работать над поисками замены Хави на посту главного тренера. Напомним, специалист покинет занимаемую должность по окончании сезона.

Одним из вероятных кандидатов на замену испанцу считают итальянца Роберто де Дзерби, работающего в АПЛ с «Брайтоном». Ситуацию осложняет то, что в его контракте прописаны отступные. По слухам, «блау-гранас» придется заплатить 15 млн евро за возможность переманить тренера, но каталонский клуб, испытывающий финансовые сложности, не готов делать этого.

Де Дзерби знает об этом, поэтому итальянец пробует договориться с боссами «Брайтона» о том, чтобы «Барселоне» пришлось заплатить меньше.