БИДНЫЙ: «Мудрик в списке? Это не означает, что он что-то нарушил»
И. о. министра молодежи и спорта – о скандальном списке нарушителей
Исполняющий обязанности министра по делам молодежи и спорта Украины Матвей прокомментировал попадание ряда звездных футболистов-легионеров в список нарушителей, которые не вернулись в страну после пересечения границы:
«Следует понимать, что Мудрик был в списке людей, просрочивших срок пребывания за границей. Мы не ведем официальный реестр людей, уклоняющихся от обязанности защищать страну. Министерство, как орган государственной власти, ведет контрольный учет поехавших и просрочивших сроки своего пребывания за границей людей – вот и все.
Служба безопасности Украины обратилась к нам с предложением обнародовать этот список. Мы увидели, что эта ситуация вызвала общественный резонанс. Кроме того, включилась российская пропаганда.
Мудрик в свое время уехал как футболист «Шахтера», а затем заключил контракт с «Челси». Наличие в этом списке не означает, что человек что-то нарушил. Он создан, чтобы Минмолодежьспорта могло следить за каждым частным случаем.
Мы переформатируем его и объясним, какие категории спортсменов есть. В нашем понимании игроки команд из лучших чемпионатов Европы имеют право на пересечение границы. Согласно Постановлению КМУ, игроки рейтинговых лиг (в том числе и европейских) по игровым видам спорта имеют право на пересечение границы с соблюдением, конечно, других условий, установленных государством. В итоге мы получим еще одного посла Украины в мире».
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