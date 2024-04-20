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20 апреля 2024, 13:34 |
419
3

БИДНЫЙ: «Мудрик в списке? Это не означает, что он что-то нарушил»

И. о. министра молодежи и спорта – о скандальном списке нарушителей

20 апреля 2024, 13:34 |
419
3
БИДНЫЙ: «Мудрик в списке? Это не означает, что он что-то нарушил»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Исполняющий обязанности министра по делам молодежи и спорта Украины Матвей прокомментировал попадание ряда звездных футболистов-легионеров в список нарушителей, которые не вернулись в страну после пересечения границы:

«Следует понимать, что Мудрик был в списке людей, просрочивших срок пребывания за границей. Мы не ведем официальный реестр людей, уклоняющихся от обязанности защищать страну. Министерство, как орган государственной власти, ведет контрольный учет поехавших и просрочивших сроки своего пребывания за границей людей – вот и все.

Служба безопасности Украины обратилась к нам с предложением обнародовать этот список. Мы увидели, что эта ситуация вызвала общественный резонанс. Кроме того, включилась российская пропаганда.

Мудрик в свое время уехал как футболист «Шахтера», а затем заключил контракт с «Челси». Наличие в этом списке не означает, что человек что-то нарушил. Он создан, чтобы Минмолодежьспорта могло следить за каждым частным случаем.

Мы переформатируем его и объясним, какие категории спортсменов есть. В нашем понимании игроки команд из лучших чемпионатов Европы имеют право на пересечение границы. Согласно Постановлению КМУ, игроки рейтинговых лиг (в том числе и европейских) по игровым видам спорта имеют право на пересечение границы с соблюдением, конечно, других условий, установленных государством. В итоге мы получим еще одного посла Украины в мире».

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Министерство молодежи и спорта Михаил Мудрик российско-украинская война Матвей Бидный
Олег Дидух Источник: Чемпион
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ErichMariaШевченко
Зинченко не забыли?
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-1
Boris Korshun
В нього відстрочка, він інвалід.
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-2
Yass
Цей "посол" уже веде в інстаграм перемовини з представницею росії. Хоча ми багато чого не знаємо. Можливо, він вже зустрічався з нею і секcуaльнo покарав загарбницю.
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-2
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