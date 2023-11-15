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  4. Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список уклонистов
Сборная УКРАИНЫ
15 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 15 ноября 2023, 20:36
1187
7

Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список уклонистов

Всего в обновленном списке – 304 спортсмена

15 ноября 2023, 20:25 | Обновлено 15 ноября 2023, 20:36
1187
7
Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список уклонистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Опубликован перечень украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы, выехав за пределы Украины по специальному разрешению.

Министерство молодежи и спорта Украины. подготовило список из 304 атлетов, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.

В список попали и игроки национальной сборной Украины по футболу: Артем Довбик, Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный.

Все 4 украинских футболиста перешли из украинских клубов в зарубежные во время войны, которую начала россия на территории Украины.

Довбик выступает за испанскую «Жирону». Контракт Артема рассчитан до 30 июня 2028 года.

Мудрик и Забарный играют за клубы АПЛ: «Челси» и «Борнмут» соответственно. У Михаила контракт до лета 2031 года, у Ильи – до лета 2028 года.

Трубин защищает ворота португальской «Бенфики». У Анатолий соглашение с «орлами» действует до лета 2028 года.

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Министерство молодежи и спорта российско-украинская война сборная Украины по футболу Михаил Мудрик Илья Забарный Артем Довбик Анатолий Трубин
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Злий Глобинець
Вони там в МО з глузду з'їхали? Чи коксу нанюхались? 
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+2
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Фанькин кот
Всмысле? Чёт я логики не уловлю. Спортсмен. Его в армию не мобилизуют. Дают свободно выехать из страны для трудоустройства за границей.
А потом ррааазз! И объявляют уклонистом🤔
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0
myroslavmail
нє, ну перед матчем з Італією це настрою не додасть але, в цілому, якась система все рівно повинна бути
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0
fifa2020
Для особливих спортсменів можна і зробити виключення! А зіна і миколенко де?))
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0
AK.228
👍👍
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0
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