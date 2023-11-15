Минспорта внесло Мудрика, Довбика, Забарного, Трубина в список уклонистов

Опубликован перечень украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы, выехав за пределы Украины по специальному разрешению.

Министерство молодежи и спорта Украины. подготовило список из 304 атлетов, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.

В список попали и игроки национальной сборной Украины по футболу: Артем Довбик, Михаил Мудрик, Анатолий Трубин и Илья Забарный.

Все 4 украинских футболиста перешли из украинских клубов в зарубежные во время войны, которую начала россия на территории Украины.

Довбик выступает за испанскую «Жирону». Контракт Артема рассчитан до 30 июня 2028 года.

Мудрик и Забарный играют за клубы АПЛ: «Челси» и «Борнмут» соответственно. У Михаила контракт до лета 2031 года, у Ильи – до лета 2028 года.

Трубин защищает ворота португальской «Бенфики». У Анатолий соглашение с «орлами» действует до лета 2028 года.