Украина. Премьер лига31 мая 2023, 04:05 | Обновлено 31 мая 2023, 04:36
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ФОТО. Список минспорта. Кто из футболистов выехал и не вернулся в Украину
Самые известные – футболисты Артем Громов и Владислав Кулач
31 мая 2023, 04:05 | Обновлено 31 мая 2023, 04:36
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Опубликован перечень украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы, выехав за пределы Украины по специальному разрешению.
Министерство молодежи и спорта Украины. подготовило список из 236 атлетов, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.
Самые известные – футболисты Артем Громов и Владислав Кулач, хоккеисты Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев.
Кто не вернулся в Украину после соревнований
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