ФОТО. Список минспорта. Кто из футболистов выехал и не вернулся в Украину

Опубликован перечень украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы, выехав за пределы Украины по специальному разрешению.

Министерство молодежи и спорта Украины. подготовило список из 236 атлетов, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.

Самые известные – футболисты Артем Громов и Владислав Кулач, хоккеисты Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев.

Кто не вернулся в Украину после соревнований