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Украина. Премьер лига
31 мая 2023, 04:05 | Обновлено 31 мая 2023, 04:36
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0

ФОТО. Список минспорта. Кто из футболистов выехал и не вернулся в Украину

Самые известные – футболисты Артем Громов и Владислав Кулач

31 мая 2023, 04:05 | Обновлено 31 мая 2023, 04:36
160
0
ФОТО. Список минспорта. Кто из футболистов выехал и не вернулся в Украину
НОК

Опубликован перечень украинских спортсменов, которые не вернулись из-за границы, выехав за пределы Украины по специальному разрешению.

Министерство молодежи и спорта Украины. подготовило список из 236 атлетов, которые остались за границей, хотя были обязаны вернуться после сборов или соревнований.

Самые известные – футболисты Артем Громов и Владислав Кулач, хоккеисты Дмитрий Нименко, Филипп Пангелов-Юлдашев, Евгений Фадеев.

Кто не вернулся в Украину после соревнований

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Министерство молодежи и спорта российско-украинская война Артем Громов Владислав Кулач Дмитрий Нименко Филипп Пангелов-Юлдашев Евгений Фадеев
Источник Sport.ua
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