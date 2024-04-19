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Молодежные турниры
19 апреля 2024, 15:27 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:30
368
0

Включая 8 легионеров. Известна заявка Украины U-16 на турнир Dream Cup

Юрий Мороз рассчитывает в Японии на 22 футболиста

19 апреля 2024, 15:27 | Обновлено 19 апреля 2024, 15:30
368
0
Включая 8 легионеров. Известна заявка Украины U-16 на турнир Dream Cup
УАФ. Юрий Мороз

Главный тренер юношеской сборной Украины U-16 (не старше 2008 года рождения) Юрий Мороз определился в расширенным составом команды на предстоящий международный турнир Dream Cup 2024, который состоится в Японии с 19 по 23 июня.

На сбор должны будут прибыть 22 игрока, включая восемь легионеров.

Помимо сборных Украины и Японии U-16, в турнире Dream Cup 2024 примут участие команды 16-летних футболистов из Сенегала и Венесуэлы.

Вратари: Егор Крапивин («Эспаньол» Испания), Игорь Костенко («Бенфика» Португалия).

Защитники: Арсен Залипко, Алексей Пискун (оба – «Рух»), Егор Костюк, Ярослав Милокост, Никита Калюжный (все – «Шахтер» Донецк), Александр Бойко («Гент» Бельгия), Владимир Уманский («Эльче» Испания), Никита Мельник («Имолезе» Италия).

Полузащитники: Александр Балакай («Шахтер»), Павел Люсин («Динамо»), Артем Корж («Днепр-1»), Мухаммад Джурабаев, Владимир Шелепинский (оба – «Рух»), Илья Кутья («Хайдук» Хорватия).

Нападающие: Иван Андрейко («Динамо»), Александр Кройтарь, Ролан Мустафаев (оба – «Рух»), Артем Зубрий («Шахтер»), Илья Меньшиков («Аустрия» Австрия), Дмитрий Зудин («Хайдук» Хорватия).

Для украинской сборной участие в турнире Dream Cup 2024 в Фукуоке станет этапом подготовки к квалификации юношеского чемпионата Европы 2025.

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Юрій Остроумов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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