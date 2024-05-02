Президент Вереса: «Шансы на сохранение места в УПЛ у нас есть»

Президент «Вереса» Иван Надеин ответил на вопрос о том, почему на матч против «Динамо» (поражение 0:3) команда вышла в экспериментальном составе:

«У нас впереди решающий отрезок чемпионата. В понедельник – важнейшая и самая принципиальная для нас игра, против «Миная». Это будет лобовой матч, в котором на кону будет не три, а все шесть очков. А потом еще три ключевые игры – все против соперников, которые, как и мы, решают вопрос с сохранением прописки в Премьер-лиге. То есть с прямыми конкурентами. Поэтому определенная ротация, учитывая небольшое время на восстановление, конечно была необходима. Хотя бы для того, чтобы получить информацию об игроках, которые нечасто попадают в состав. Плюс к тому, накануне мы проиграли «Руху» 1:3, проведя очень плохой второй тайм. И это также стало поводом для определенных изменений в составе на игру с «Динамо». Поэтому не надо здесь искать какой-то «зрады», а тем более выстраивать какие-то конспирологические версии.

В целом это было сугубо тренерское решение, которое было вполне логичным и понятным. Я на выбор Шандрука никак не влияю: это его компетенция и его приход. Я сам узнал состав на матч с «Динамо» за два часа до игры, чуть раньше вас. И скажу откровенно, меня он тоже немного удивил (улыбается). Особенно вратарская позиция. Все-таки Ющишин – это наш третий голкипер. Хотя, сейчас он фактически второй, потому что Паст тяжело травмирован. Но в этом я вижу определенную тренерскую стратегию: пусть игроки понимают, что в команде всегда есть конкуренция, и каждый может попасть в состав в любом матче.

И кстати, если возвращаться к матчу с «Динамо», то в первом тайме мы, несмотря на все, выглядели очень прилично. Спокойно и организованно отражали все «динамовские» атаки. До первого гола они не нанесли ни одного удара по нашим воротам. Да и сам первый гол... Если бы стенка не рассыпалась, а приняла удар на себя, его могло бы и не быть. А сохрани мы нули до перерыва, кто знает, как бы все сложилось дальше. Возможно, такая тактика на игру сработала бы, и тогда бы все говорили, что это было абсолютно правильное решение – выставить именно такой состав.

Ну, ничего. Двигаемся дальше. Шансы на сохранение места в УПЛ у нас есть, все в наших руках. В принципе, у нас достаточно неплохая ситуация по календарю. Матчей против лидеров не осталось. Все соперники нам по силам, поэтому все зависит только от нас».

На данный момент «Верес» идет 14-м в турнирной таблице УПЛ с 20 очками в активе.