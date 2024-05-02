Юрий МОРОЗ: «Сборная получила массу позитивных эмоций в Эстонии»
Укрианская команда U-16 выиграла Турнир развития УЕФА в Таллинне
Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2008 г.р.) завершила свой первый сбор в истории победой на Турнире развития УЕФА, проходившем в Эстонии.
После возвращения сине-желтых домой главный тренер команды Юрий Мороз подвел итоги проделанной работы:
«Прошедший сбор для тренерского штаба получился информативным. Соперники на Турнире развития УЕФА были достойны. Мы получили массу положительных эмоций, потому что это была первая работа сборной Украины U-16.
Первая игра против Северной Ирландии была дебютной для ребят, поэтому волнение преобладало. К тому же и у тренерского штаба было мало времени, чтобы донести до футболистов все наши требования. Соответственно, где-то не хватало сыгранности, понимания всего процесса, поскольку в команде были представители многих клубов, и было немало легионеров. Они вроде бы и знают друг друга, но еще нужно было притереться на футбольном поле.
Поэтому матч против ирландцев получился смятым. Хотя по единоборствам, характеру у меня претензий к подопечным нет, все старались. Проигрывая команда побежала вперед, отыгралась на последних минутах, а серия пенальти – это лотерея.
А во втором и третьем поединках наши футболисты почувствовали уровень турнира, почувствовали себя, партнеров рядом, потому пришла и уверенность, а с ней и победы. Хотя, конечно, не всеми таймами в игре своих подопечных я остался доволен. Но, опять же, это была наша первая совместная работа. Я благодарен руководству УАФ за то, что удалось организовать этот сбор, который был очень важен для подготовки этой сборной к квалификационному раунду Евро-2025 U-17».
Турнир развития УЕФА среди сборных U-16
Таллин (Эстония), 23–28 апреля
1-й тур, 23.04.2024
- Украина – Северная Ирландия – 2:2, пен. 6:7
- Эстония – Люксембург – 1:3
2-й тур, 25.04.2024
- Люксембург – Северная Ирландия – 2:2, пен. 4:2
- Эстония – Украина – 1:3
3-й тур, 28.04.2024
- Украина – Люксембург – 3:1
- Северная Ирландия – Эстония – 2:0
Турнирная таблица
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