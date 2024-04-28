Сборная Украины по футболу U-16 выиграла Турнир развития УЕФА
Парни Юрия Мороза в решающем матче обыграли сверстников из Люксембурга
Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 года рождения) завершила выступление на Турнире развития УЕФА в Эстонии победой над сверстниками из Люксембурга (3:1).
Голы в составе нашей команды забивали Дмитрий Зудин, Александр Кройтарь и Артем Корж. В итоге украинские юноши заняли на соревнованиях первое место.
В Таллинне сине-желтые противостояли командам Северной Ирландии, Эстонии и Люксембурга. Соревнования рассматривались как один из этапов подготовки сборной к квалификационному раунду Евро-2025 (U-17), который состоится осенью.
Каждая команда должна была сыграть по три матча. За победу начислялись три очка, в случае ничьей должна была проводиться серия послематчевых пенальти, победитель которой получал два очка, а команда, которой не повезло, – один зачетный балл.
Подопечные Юрия Мороза стартовали на турнире поединком с Северной Ирландией, в котором уступили по пенальти. После этого наши ребята одолели сверстников из Эстонии – 3:1.
Турнир развития УЕФА среди сборных U-16
Украина (U-16) – Люксембург (U-16) – 3:1 (0:1)
Голы: Зудин (63), Кройтарь (73), Корж (90+2) – (30, с пенальти).
Украина (U-16): Крапивин, Мельник (Бойко, 75), Пискун (Милокост, 75), Костюк, Калюжный (Залипка, 46), Балакай (Шелепинский, 46), Люсин (Корж, 61), Кутья (Уманский, 87), Мустафаев (Кройтарь, 46), Меньшиков (Зудин, 46), Андрейко (Зубрий, 46).
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