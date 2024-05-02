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WTA
02 мая 2024, 18:53 |
1312
1

Костюк с новой недели дебютирует в топ-20 мирового рейтинга

Марта неудачно выступила в Мадриде, но конкурентки в рейтинге были не намного лучше

02 мая 2024, 18:53 |
1312
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Костюк с новой недели дебютирует в топ-20 мирового рейтинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) в новой редакции рейтинга WTA обновит личный рекорд.

Несмотря на неудачное выступление в Мадриде (вылет во втором раунде), со следующего понедельника Марта впервые войдет в топ-20 мирового рейтинга.

Это случилось во многом благодаря тому, что Вероника Кудерметова не смогла защитить прошлогодний полуфинал в Мадриде, она упадет с 19-й на 25-ю строчку.

Отметим, что Костюк пока что останется второй ракеткой Украины, Элина Свитолина со следующей недели будет 19-й ракеткой мира.

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Марта Костюк рейтинг WTA Вероника Кудерметова WTA Мадрид Элина Свитолина
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 1
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Stanislav Matusevych
А після РГ Марта, якщо не станеться дива, буде першою ракеткою України. Втім, це зараз не головне, важливо вдало провести останні два великі турніри грунтового сезону.
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