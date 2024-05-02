Костюк с новой недели дебютирует в топ-20 мирового рейтинга
Марта неудачно выступила в Мадриде, но конкурентки в рейтинге были не намного лучше
Украинская теннисистка Марта Костюк (№21 WTA) в новой редакции рейтинга WTA обновит личный рекорд.
Несмотря на неудачное выступление в Мадриде (вылет во втором раунде), со следующего понедельника Марта впервые войдет в топ-20 мирового рейтинга.
Это случилось во многом благодаря тому, что Вероника Кудерметова не смогла защитить прошлогодний полуфинал в Мадриде, она упадет с 19-й на 25-ю строчку.
Отметим, что Костюк пока что останется второй ракеткой Украины, Элина Свитолина со следующей недели будет 19-й ракеткой мира.
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