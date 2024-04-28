Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий МОРОЗ: «Каждый внес свой вклад в победу на турнире в Эстонии»
Молодежные турниры
28 апреля 2024, 20:39 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:49
317
0

Юрий МОРОЗ: «Каждый внес свой вклад в победу на турнире в Эстонии»

Коуч сборной Украины U-19 прокомментировал триумф на Турнире развития

28 апреля 2024, 20:39 | Обновлено 28 апреля 2024, 20:49
317
0
Юрий МОРОЗ: «Каждый внес свой вклад в победу на турнире в Эстонии»
УАФ. Юрий Мороз

Юношеская сборная Украины U-16 по футболу стала победителем Турнира развития УЕФА в Эстонии. Сегодня, 28 апреля, в заключительном туре украинцы взяли верх над ровесниками из Люксембурга – 3:1.

Руководитель украинской сборной Юрий Мороз в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помогло его подопечным записать в свой актив победу:

– Были два разных тайма. В первом – сборная Люксембурга чаще владела мячом, лучше комбинировала и, реализовав пенальти, вышла вперед.

– На чем акцентировали внимание своих подопечных во время перерыва?

– Просил все делать быстрее, как в защите, опережая соперников, так и на чужой половине поля. Большей интенсивности способствовало и появление свежих игроков, ведь согласно положению о соревновании можно было проводить сразу 9 замен. Второй тайм уже прошел под нашу диктовку, и главное, что мы закрепили свое игровое преимущество тремя забитыми мячами.

– Кого-то выделите среди победителей?

– Я этого не практикую. Считаю, что все ребята продемонстрировали бойцовский нрав, пытались внести свой вклад, кому-то это удавалось лучше, кому-то – хуже. Важно, что подопечные обогатились ценным международным опытом, ведь конкурировали с представителями разных футбольных школ. Поэтому польза от турнира была очевидна.

– Соперничество в столице Эстонии проходило на полях с искусственным покрытием. Почему?

– Наверное, по прихоти погоды. На этой неделе даже выпало много снега, и вообще пришлось играть в манеже. Но на качество покрытия не стоит жаловаться, оно было, как говорится, последнего поколения. И в повреждениях наших ребят – Мухаммада Джурабаева и Ильи Кутьи – покрытие не виновато.

– Кто вам помогал в Эстонии?

– Евгений Ларин и Владимир Иконников, отвечавший за подготовку вратарей.

– Когда юношеская сборная Украины соберется снова?

– В июне. Планируемое участие в международном турнире в Японии, а дальше, осенью, – старт в квалификационном раунде юношеского чемпионата Европы.

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2008 г.р.) завершила Турнир развития УЕФА в Эстонии на первом месте, одержав победу над сверстниками из Люксембурга (3:1).

По теме:
БАЛАН: «В раздевалке Вереса после поражения от Руха был серьезный разговор»
Сборная Украины по футболу U-16 выиграла Турнир развития УЕФА
Капитан Руха не избежал вирусной атаки
Юрий Мороз чемпионат Европы по футболу U-17 турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-16 Украина - Люксембург инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Игрок олимпийской сборной Украины забил первый гол в Европе
Футбол | 28 апреля 2024, 19:27 0
ВИДЕО. Игрок олимпийской сборной Украины забил первый гол в Европе
ВИДЕО. Игрок олимпийской сборной Украины забил первый гол в Европе

Егор Маценко отличился за Шленск, не отстал и Владислав Кочергин, который оформил гол за Ракув

Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Договорные матчи – опухоль украинского футбола»
Футбол | 28 апреля 2024, 13:41 5
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Договорные матчи – опухоль украинского футбола»
Дмитрий НЕМЧАНИНОВ: «Договорные матчи – опухоль украинского футбола»

Защитник «Миная» – о скандале вокруг матча с «Динамо»

У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
Футбол | 28.04.2024, 00:55
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
У кого 8.3? Стала известна оценка Мудрика за камбэк в матче с Астон Виллой
Анчелотти признался, сможет ли Куртуа сыграть в ЛЧ против Баварии
Футбол | 27.04.2024, 22:51
Анчелотти признался, сможет ли Куртуа сыграть в ЛЧ против Баварии
Анчелотти признался, сможет ли Куртуа сыграть в ЛЧ против Баварии
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Футбол | 27.04.2024, 20:57
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Барса хочет заменить легенду звездой сборной Украины. Цена вопроса – 30 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
Как Перес отреагировал на игру Кепы, который вышел вместо Лунина за Реал
27.04.2024, 07:56 2
Футбол
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
Стал известен первый клуб, который вышел из Первой лиги в УПЛ 2024/25
27.04.2024, 15:59 2
Футбол
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
Анчелотти признался Лунину, почему оставил его в запасе в последнем матче
27.04.2024, 00:08 3
Футбол
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
Третья ракетка мира остановила Ястремскую на супертурнире в Мадриде
27.04.2024, 22:26 10
Теннис
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
Новый шанс сборной Украины. Анонс чемпионата мира по хоккею
27.04.2024, 12:15 5
Хоккей
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
Слезы Бондаренко, девятый гол Сикана. Шахтер победил ЛНЗ
27.04.2024, 17:25 165
Футбол
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
Лунин с агентом разозлились на Анчелотти. Стали известны причины
27.04.2024, 00:59 9
Футбол
ВИДЕО. «Жаль, что бой не сегодня». Фьюри показал форму перед боем с Усиком
ВИДЕО. «Жаль, что бой не сегодня». Фьюри показал форму перед боем с Усиком
27.04.2024, 15:10 5
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем