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Лига Европы
03 мая 2024, 02:02 | Обновлено 03 мая 2024, 02:25
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0

Улучшил свой рекорд. Байер продолжил беспроигрышную серию до 47 матчей

Леверкузенский клуб близок к юбилейному показателю

03 мая 2024, 02:02 | Обновлено 03 мая 2024, 02:25
70
0
Улучшил свой рекорд. Байер продолжил беспроигрышную серию до 47 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine

2 мая в первом матче 1/2 финала Лиги Европы немецкий «Байер» на выезде уверенно обыграл итальянскую «Рому». «Фармацевты» в Риме победили с разницей в два гола.

Команда Хаби Алонсо продлила свою серию без поражений до 47-ми матчей в нынешнем сезоне. 39 раз они добывали триумф, а ещё 8 встреч завершились вничью. Леверкузенский клуб обновил свой же рекорд.

Следующим соперником «Байера» будет «Айнтрахт». Игра пройдет во Франкфурте, 5 мая.

До этого сезона рекорд принадлежал «Ювентусу». Итальянский гранд с мая 2011 по май 2012 года не проигрывал 43 поединка.

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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