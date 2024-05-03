Улучшил свой рекорд. Байер продолжил беспроигрышную серию до 47 матчей

2 мая в первом матче 1/2 финала Лиги Европы немецкий «Байер» на выезде уверенно обыграл итальянскую «Рому». «Фармацевты» в Риме победили с разницей в два гола.

Команда Хаби Алонсо продлила свою серию без поражений до 47-ми матчей в нынешнем сезоне. 39 раз они добывали триумф, а ещё 8 встреч завершились вничью. Леверкузенский клуб обновил свой же рекорд.

Следующим соперником «Байера» будет «Айнтрахт». Игра пройдет во Франкфурте, 5 мая.

До этого сезона рекорд принадлежал «Ювентусу». Итальянский гранд с мая 2011 по май 2012 года не проигрывал 43 поединка.