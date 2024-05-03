Улучшил свой рекорд. Байер продолжил беспроигрышную серию до 47 матчей
Леверкузенский клуб близок к юбилейному показателю
2 мая в первом матче 1/2 финала Лиги Европы немецкий «Байер» на выезде уверенно обыграл итальянскую «Рому». «Фармацевты» в Риме победили с разницей в два гола.
Команда Хаби Алонсо продлила свою серию без поражений до 47-ми матчей в нынешнем сезоне. 39 раз они добывали триумф, а ещё 8 встреч завершились вничью. Леверкузенский клуб обновил свой же рекорд.
Следующим соперником «Байера» будет «Айнтрахт». Игра пройдет во Франкфурте, 5 мая.
До этого сезона рекорд принадлежал «Ювентусу». Итальянский гранд с мая 2011 по май 2012 года не проигрывал 43 поединка.
4️⃣7️⃣ games unbeaten for Bayer Leverkusen this season. pic.twitter.com/ukLLa4rYu1— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2024
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