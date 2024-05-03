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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Месси – игрок месяца в MLS. Аргентинец забил 6 голов за 4 игры
Major League Soccer
03 мая 2024, 01:38 | Обновлено 03 мая 2024, 01:41
77
2

ОФИЦИАЛЬНО. Месси – игрок месяца в MLS. Аргентинец забил 6 голов за 4 игры

Лидер «Интер Майами» на высоком уровне провел апрель в Major League Soccer

03 мая 2024, 01:38 | Обновлено 03 мая 2024, 01:41
77
2
ОФИЦИАЛЬНО. Месси – игрок месяца в MLS. Аргентинец забил 6 голов за 4 игры
twitter.com/MLS. Лионель Месси

Аргентинец Лионель Месси признан лучшим игроком месяца в Major League Soccer (MLS)

36-летний форвард «Интер Майами» успешно провел апрель. Футболист сыграл 4 матча, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Он поучаствовал в 10 из 12 голов команды. «Интер Майами» в четырех встречах одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Месси перешел в клуб из США летом 2023 года. Его контракт действителен до декабря 2025 года. Сейчас команда из Флориды лидирует в Восточной конференции, набрав 21 очко за 11 матчей.

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Лионель Месси Major League Soccer (MLS) Интер Майами лучший игрок
Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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Viktor Shuper
10 результативних дій за 4 матчі це 
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0
Первый Среди Равных
Це заявка на Золотий М'яч.
Не жартую. 
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-2
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