ОФИЦИАЛЬНО. Месси – игрок месяца в MLS. Аргентинец забил 6 голов за 4 игры
Лидер «Интер Майами» на высоком уровне провел апрель в Major League Soccer
Аргентинец Лионель Месси признан лучшим игроком месяца в Major League Soccer (MLS)
36-летний форвард «Интер Майами» успешно провел апрель. Футболист сыграл 4 матча, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
Он поучаствовал в 10 из 12 голов команды. «Интер Майами» в четырех встречах одержал три победы и один раз сыграл вничью.
Месси перешел в клуб из США летом 2023 года. Его контракт действителен до декабря 2025 года. Сейчас команда из Флориды лидирует в Восточной конференции, набрав 21 очко за 11 матчей.
A class apart! 💫 Leo Messi takes home the @MLS Player of the Month award in April with an impressive 6 goals and 4 assists! 👏🏆— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 2, 2024
Details: https://t.co/BFuKmwUxoO pic.twitter.com/ABOSpEIUrQ
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