ОФИЦИАЛЬНО. Месси – игрок месяца в MLS. Аргентинец забил 6 голов за 4 игры

Аргентинец Лионель Месси признан лучшим игроком месяца в Major League Soccer (MLS)

36-летний форвард «Интер Майами» успешно провел апрель. Футболист сыграл 4 матча, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Он поучаствовал в 10 из 12 голов команды. «Интер Майами» в четырех встречах одержал три победы и один раз сыграл вничью.

Месси перешел в клуб из США летом 2023 года. Его контракт действителен до декабря 2025 года. Сейчас команда из Флориды лидирует в Восточной конференции, набрав 21 очко за 11 матчей.