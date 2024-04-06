Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне
Мария Саккари выбила Веронику Кудерметову, Дарья Касаткина обыграла Жаклин Кристиан
В ночь на 6 апреля завершились все матчи 1/4 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).
Первая сеяная Джессика Пегула в трех сетах обыграла Викторию Азаренко. В полуфинале американка сыграет против Дарьи Касаткиной, которая прошла Жаклин Кристиан.
В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Мария Саккари и Даниэль Коллинс. Представительница Греции выиграла у Вероники Кудерметовой, а представительница США оказалась сильнее Элизе Мертенс.
WTA 500 Чарльстон. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Виктория Азаренко [12] – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)
Дарья Касаткина [4] – Жаклин Кристиан – 6:7 (4:7), 6:2, 6:3
Нижняя часть сетки
Вероника Кудерметова [9] – Мария Саккари [3] – 2:6, 4:6
Элизе Мертенс [11] – Даниэль Коллинс – 3:6, 4:6
WTA 500 Чарльстон. Пары 1/2 финала
Джессика Пегула [1] – Дарья Касаткина [4]
Мария Саккари [3] – Даниэль Коллинс
Last four standing 🔥— Credit One Charleston Open (@CharlestonOpen) April 6, 2024
Semifinals are locked in place!#CharlestonOpen pic.twitter.com/hDIR0DLirC
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