Минус Азаренко и Мертенс. Определены полуфиналистки турнира в Чарльстоне

В ночь на 6 апреля завершились все матчи 1/4 финала грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

Первая сеяная Джессика Пегула в трех сетах обыграла Викторию Азаренко. В полуфинале американка сыграет против Дарьи Касаткиной, которая прошла Жаклин Кристиан.

В полуфинале в нижней части сетки сойдутся Мария Саккари и Даниэль Коллинс. Представительница Греции выиграла у Вероники Кудерметовой, а представительница США оказалась сильнее Элизе Мертенс.

WTA 500 Чарльстон. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Виктория Азаренко [12] – 6:4, 3:6, 7:6 (9:7)

Дарья Касаткина [4] – Жаклин Кристиан – 6:7 (4:7), 6:2, 6:3

Нижняя часть сетки

Вероника Кудерметова [9] – Мария Саккари [3] – 2:6, 4:6

Элизе Мертенс [11] – Даниэль Коллинс – 3:6, 4:6

WTA 500 Чарльстон. Пары 1/2 финала

Джессика Пегула [1] – Дарья Касаткина [4]

Мария Саккари [3] – Даниэль Коллинс

