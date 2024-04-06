Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Коллинс обыграла обидчицу Свитолиной в Чарльстоне, продлив крутой винстрик
WTA
06 апреля 2024, 02:35 |
160
2

Коллинс обыграла обидчицу Свитолиной в Чарльстоне, продлив крутой винстрик

Даниэль разобралась с Элизе Мертенс в двух сетах в четвертьфинале турнира

06 апреля 2024, 02:35 |
160
2
Коллинс обыграла обидчицу Свитолиной в Чарльстоне, продлив крутой винстрик
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Коллинс

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 22) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

В четвертьфинале американка в двух сетах разобралась с Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 30) за 1 час и 25 минут.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/4 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [11] – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 4:6

Это была 7-я встреча девушек. Коллинс выиграла 4-й очный поединок.

В прошлом раунде Мертенс обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину в двух партиях.

Коллинс в полуфинале встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова – Мария Саккари.

Даниэль выиграла 11-й матч подряд. До старта соревнований в Чарльстоне она взяла трофей на турнире WTA 1000 в Майами.

По теме:
Киченок / Киченок – Мелихар / Перес. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Пегула отыграла 4 матчбола на тай-брейке и выбила Азаренко из Чарльстона
Без украинок. Известны все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Элизе Мертенс Даниэль Коллинс WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед
Футбол | 05 апреля 2024, 07:19 0
Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль установил рекорд АПЛ в матче с Шеффилд Юнайтед

«Красные» владели мячом 83,1% времени

Сестры Киченок с камбеком вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне
Теннис | 05 апреля 2024, 03:50 1
Сестры Киченок с камбеком вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне
Сестры Киченок с камбеком вышли в полуфинал турнира WTA 500 в Чарльстоне

Людмила и Надежда в трех сетах переиграли тандем Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд

Шахтер рассказал, где планирует проводить матчи еврокубков
Футбол | 05.04.2024, 21:40
Шахтер рассказал, где планирует проводить матчи еврокубков
Шахтер рассказал, где планирует проводить матчи еврокубков
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Футбол | 05.04.2024, 12:00
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после побед лидеров и Челси в 31-м туре?
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
Футбол | 05.04.2024, 10:39
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
УЕФА одобрило. На болотах пройдет турнир под эгидой ведомства Чеферина
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kamon
Я не удивлюсь, если Коллинс выиграет Роллан Гаррос 
Ответить
0
Kamon
Вот как надо против бельгийки играть, Коллинз успела  турнир выиграть и ещё может выиграть турнир здесь в Чарльстоне и не ноет, что устала 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
Опыт решил все. Ворскла вышла в финал Кубка Украины
04.04.2024, 20:40 99
Футбол
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
У Лунина будет еще один звездный партнер? Реал готовит трансфер за 110 млн
04.04.2024, 12:22 3
Футбол
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
ВИДЕО. Мудрик развил невероятную скорость в матче против МЮ
05.04.2024, 16:05 8
Футбол
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
Сыграет 2 матча за день? Известно время начала игры Свитолиной в Чарльстоне
04.04.2024, 06:25 2
Теннис
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
Развилка Габриэла Жезуса. В Арсенале бразилец пришел к тому же, что в Сити
05.04.2024, 11:31 25
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
Турнирная таблица УПЛ. Динамо вышло на третье место и имеет 2 игры в запасе
04.04.2024, 18:15 1
Футбол
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
Экс-игрок Карпат получил российский паспорт и назвал украинцев токсичными
04.04.2024, 14:13 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем