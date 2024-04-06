Коллинс обыграла обидчицу Свитолиной в Чарльстоне, продлив крутой винстрик
Даниэль разобралась с Элизе Мертенс в двух сетах в четвертьфинале турнира
Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 22) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).
В четвертьфинале американка в двух сетах разобралась с Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 30) за 1 час и 25 минут.
WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/4 финала
Элизе Мертенс (Бельгия) [11] – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 4:6
Это была 7-я встреча девушек. Коллинс выиграла 4-й очный поединок.
В прошлом раунде Мертенс обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину в двух партиях.
Коллинс в полуфинале встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова – Мария Саккари.
Даниэль выиграла 11-й матч подряд. До старта соревнований в Чарльстоне она взяла трофей на турнире WTA 1000 в Майами.
The DANIMAL streak continues 🔥— wta (@WTA) April 5, 2024
Danielle Collins is into the semifinals after defeating Mertens 6-3, 6-4 and awaits the winner of Kudermetova/Sakkari.#CharlestonOpen pic.twitter.com/67YOjNjSgA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Красные» владели мячом 83,1% времени
Людмила и Надежда в трех сетах переиграли тандем Мэдисон Киз / Тейлор Таунсенд