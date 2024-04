Коллинс обыграла обидчицу Свитолиной в Чарльстоне, продлив крутой винстрик

Американская теннисистка Даниэль Коллинс (WTA 22) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

В четвертьфинале американка в двух сетах разобралась с Элизе Мертенс (Бельгия, WTA 30) за 1 час и 25 минут.



WTA 500 Чарльстон. Грунт. 1/4 финала

Элизе Мертенс (Бельгия) [11] – Даниэль Коллинс (США) – 3:6, 4:6

Это была 7-я встреча девушек. Коллинс выиграла 4-й очный поединок.

В прошлом раунде Мертенс обыграла первую ракетку Украины Элину Свитолину в двух партиях.

Коллинс в полуфинале встретится с победительницей матча Вероника Кудерметова – Мария Саккари.

Даниэль выиграла 11-й матч подряд. До старта соревнований в Чарльстоне она взяла трофей на турнире WTA 1000 в Майами.

