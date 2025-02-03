Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
WTA
03 февраля 2025, 06:01 |
493
0

Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк

Даяна благодаря выход в финал Линца поднялась на 50-е место

03 февраля 2025, 06:01 |
493
0
Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк
Getty Images/Global Images Ukraine

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Линце и WTA 250 в Сингапуре.

Изменений в топ-10 нет. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, которая обходит польку Игу Свентек всего на 186 очков. Топ-3 замыкает Коко Гауфф.

Чемпионка Сингапура Элизе Мертенс улучшила одном место и приблизилась к первой тридцатке – теперь она 31-я.

Победительница Линца Екатерина Александрова поднялась на пять позиций и располагается на 25-м месте.

Топ-10 рейтинга WTA

Финалистка Линца украинка Даяна Ястремская вернулась в топ-50, улучшив 22 позиций. Даяна идет на 50-м месте.

Элина Свитолина, несмотря на поражение во 2-м раунде на австрийских кортах, поднялась на одну строчку. Теперь Элина 23-я, а первая ракетка Украины Марта Костюк, которая не играла на прошлой неделе, – 22-я.

Калинина в Линце уступила в 1-м круге и опустилась на одну строчку – 49-я. Юлия Стародубцева также провалилась на прошлой неделе, вылетев из Сингапура в 1/16 финала. Но она улучшила пару мест и теперь занимает 109-ю позицию.

Дарья Снигур, Леся Цуренко и Александра Олейникова сохранили свои места. Катарина Завацкая поднялась на 5 мест, а Анастасия Соболева опустилась на 3.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга произошло несколько изменений, в частности финалистка парного разряда Линца Людмила Киченок с 10-й строчки поднялась на 6-ю.

Надежда Киченок, которая вместе с Людмилой сыграла в решающем матче на австрийских кортах в Австрии, осталась на 39-й позиции.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинга WTA

Даяна Ястремская в LIVE-гонке на WTA Finals идет девятой. Из украинок высоко находится и Элина Свитолина – 15-я.

Гонка на Итоговый турнир WTA

По теме:
Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке на 3 февраля
Сколько заработали сестры Киченок за выход в финал турнира в Линце?
Ангелина Калинина – Елена-Габриэла Русе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
рейтинг WTA Надежда Киченок Леся Цуренко Элина Свитолина Джессика Пегула Ангелина Калинина Даяна Ястремская Катарина Завацкая Марта Костюк Арина Соболенко Елена Рыбакина Коко Гауфф Паула Бадоса Эмма Наварро Ига Свёнтек Анастасия Соболева Жасмин Паолини Чжэн Циньвень Александра Олейникова Юлия Стародубцева WTA Линц WTA Сингапур Екатерина Александрова Элизе Мертенс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Футбол | 03 февраля 2025, 06:23 3
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити
Как выглядит турнирная таблица АПЛ после феерии Арсенала в игре с Ман Сити

Канониры устроили горожанам фирменный разгром, отгрузив 5 мячей

Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Теннис | 02 февраля 2025, 17:22 61
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце
Камбек не удался. Ястремская в борьбе проиграла финальный матч в Линце

Даяна в трех сетах проиграла Екатерине Александровой в финале пятисотника

Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Футбол | 02.02.2025, 10:58
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
Главный тренер Аль-Шабаба отреагировал на дебют Бущана в Саудовской Аравии
ВИДЕО. Как на турнире АТP 250 в Монпелье квалифаер едва не выиграл трофей
Теннис | 03.02.2025, 04:04
ВИДЕО. Как на турнире АТP 250 в Монпелье квалифаер едва не выиграл трофей
ВИДЕО. Как на турнире АТP 250 в Монпелье квалифаер едва не выиграл трофей
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Бокс | 02.02.2025, 08:33
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Журнал Аль-Шейха анонсировал возвращение Кличко. Известно, когда будет бой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
Президент WBC : «Можем сообщить, что Усик присоединился к нашей семье»
01.02.2025, 09:51
Бокс
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
Стало известно, какая зарплата у Неймара в Сантосе после возвращения
01.02.2025, 23:16
Футбол
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
Легенда АПЛ считает, что украинец может стать лучшим вратарем в мире
01.02.2025, 20:52 7
Футбол
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
Стало известно, когда должна появиться конкретика пробы B Мудрика
01.02.2025, 01:35 24
Футбол
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
Промоутер Усика: «У меня получилась ничья, разве это не была ошибка судей?»
02.02.2025, 10:36 6
Бокс
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
Клопп назвал легенду Ливерпуля, которую хотел бы иметь в своем составе
01.02.2025, 17:52
Футбол
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
В Трабзонспоре сообщили о трансфере еще одного игрока сборной Украины
01.02.2025, 19:33 55
Футбол
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
Усик может не подраться с Дюбуа или Паркером. У него есть другой вариант
02.02.2025, 10:58 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем