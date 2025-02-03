Рейтинг WTA. Ястремская ворвалась в топ-50, Свитолина еще ближе к Костюк

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленную версию мирового рейтинга. На прошлой неделе девушки разыграли трофеи на турнирах WTA 500 в Линце и WTA 250 в Сингапуре.

Изменений в топ-10 нет. Первой ракеткой остается Арина Соболенко, которая обходит польку Игу Свентек всего на 186 очков. Топ-3 замыкает Коко Гауфф.

Чемпионка Сингапура Элизе Мертенс улучшила одном место и приблизилась к первой тридцатке – теперь она 31-я.

Победительница Линца Екатерина Александрова поднялась на пять позиций и располагается на 25-м месте.

Топ-10 рейтинга WTA

Финалистка Линца украинка Даяна Ястремская вернулась в топ-50, улучшив 22 позиций. Даяна идет на 50-м месте.

Элина Свитолина, несмотря на поражение во 2-м раунде на австрийских кортах, поднялась на одну строчку. Теперь Элина 23-я, а первая ракетка Украины Марта Костюк, которая не играла на прошлой неделе, – 22-я.

Калинина в Линце уступила в 1-м круге и опустилась на одну строчку – 49-я. Юлия Стародубцева также провалилась на прошлой неделе, вылетев из Сингапура в 1/16 финала. Но она улучшила пару мест и теперь занимает 109-ю позицию.

Дарья Снигур, Леся Цуренко и Александра Олейникова сохранили свои места. Катарина Завацкая поднялась на 5 мест, а Анастасия Соболева опустилась на 3.

Топ-10 украинок в рейтинге WTA

В топ-10 парного рейтинга произошло несколько изменений, в частности финалистка парного разряда Линца Людмила Киченок с 10-й строчки поднялась на 6-ю.

Надежда Киченок, которая вместе с Людмилой сыграла в решающем матче на австрийских кортах в Австрии, осталась на 39-й позиции.

Топ-10 парного рейтинга WTA

Топ-10 украинок в парном рейтинга WTA

Даяна Ястремская в LIVE-гонке на WTA Finals идет девятой. Из украинок высоко находится и Элина Свитолина – 15-я.

Гонка на Итоговый турнир WTA