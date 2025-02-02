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  4. ВИДЕО. Экс-12-я ракетка мира выиграла трофей на турнире WTA 250 в Сингапуре
WTA
02 февраля 2025, 15:26 |
97
0

ВИДЕО. Экс-12-я ракетка мира выиграла трофей на турнире WTA 250 в Сингапуре

В финале Элизе Мертенс переиграла Энн Ли за 1 час и 23 минуты

02 февраля 2025, 15:26 |
97
0
ВИДЕО. Экс-12-я ракетка мира выиграла трофей на турнире WTA 250 в Сингапуре
WTA. Элизе Мертенс

2 февраля на турнире WTA 250 в Сингапуре состоялся финальный матч.

Трофей завоевала бывшая 12-я ракетка мира Элизе Мертенс (WTA 32) из Бельгии, которая была посеяна под вторым номером. В решающем поединке она одолела Энн Ли (США, WTA 85) за 1 час и 23 минуты.

WTA 250 Сингапур. Хард в помещении. Финал

Энн Ли (США) – Элизе Мертенс (Бельгия) [2] – 1:6, 4:6

Это была первая встреча соперниц.

На пути к трофею Элизе, помимо Энн, также выиграла у Тейлор Таунсенд, Татьяны Марии, Марии Осорио и Ван Синьюй.

Мертенс завоевала девятый трофей в карьере и первый в 2025 году. В новом сезоне 32-летняя бельгийка провела уже второй финальный матч. 11 января она уступила в решающей игре на соревнованиях WTA 250 в Хобарте Маккартни Кесслер.

Видеообзор матча Энн Ли – Элизе Мертенс

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Элизе Мертенс Энн Ли WTA Сингапур теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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