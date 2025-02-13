Костюк в борьбе. Определены все четвертьфинальные пары супертурнира в Дохе
Марта прошла Магду Линетт и далее сыграет против Аманды Анисимовой
12 февраля состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
Первая ракетка Украины Марта Костюк одолела Магду Линетт. Следующей соперницей украинки будет Аманда Анисимова, которая прошла Лейлу Фернандес.
Вторая ракетка мира Ига Свентек вырвала победу у Линды Носковой и далее встретится с Еленой Рыбакиной. Казахстанка в 3-м раунде обыграла Ребекку Шрамкову.
Обидчица Элины Свитолиной Джессика Пегула оказалась сильнее Дарьи Касаткиной. Американка за выход в полуфинал поборется против Екатерины Александровой. «Нейтралка» справилась с Элизе Мертенс.
В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Онс Жабер и Алена Остапенко. Представительница Туниса обыграла Софию Кенин, а латвийка выбила четвертую ракетку мира Жасмин Паолини.
Четвертьфиналы в Дохе пройдут в четверг, 13 февраля.
WTA 1000 Доха. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Екатерина Александрова – Элизе Мертенс – 6:4, 6:2
Дарья Касаткина [10] – Джессика Пегула [6] – 3:6, 5:7
Марта Костюк – Магда Линетт – 6:4, 6:2
Аманда Анисимова – Лейла Фернандес – 6:3, 6:0
Нижняя часть сетки
Онс Жабер – София Кенин – 6:3, 6:4
Алена Остапенко – Жасмин Паолини [4] – 6:2, 6:2
Елена Рыбакина [5] – Ребекка Щрамкова – 7:6 (7:1), 6:2
Линда Носкова – Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 4:6, 4:6
WTA 1000 Доха. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Екатерина Александрова –
Марта Костюк – Аманда Анисимова
Нижняя часть сетки
Онс Жабер – Алена Остапенко
Елена Рыбакина [5] – Ига Свентек [2]
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