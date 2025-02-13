Костюк в борьбе. Определены все четвертьфинальные пары супертурнира в Дохе

12 февраля состоялись матчи 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

Первая ракетка Украины Марта Костюк одолела Магду Линетт. Следующей соперницей украинки будет Аманда Анисимова, которая прошла Лейлу Фернандес.

Вторая ракетка мира Ига Свентек вырвала победу у Линды Носковой и далее встретится с Еленой Рыбакиной. Казахстанка в 3-м раунде обыграла Ребекку Шрамкову.

Обидчица Элины Свитолиной Джессика Пегула оказалась сильнее Дарьи Касаткиной. Американка за выход в полуфинал поборется против Екатерины Александровой. «Нейтралка» справилась с Элизе Мертенс.

В еще одном четвертьфинальном противостоянии сойдутся Онс Жабер и Алена Остапенко. Представительница Туниса обыграла Софию Кенин, а латвийка выбила четвертую ракетку мира Жасмин Паолини.

Четвертьфиналы в Дохе пройдут в четверг, 13 февраля.

WTA 1000 Доха. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова – Элизе Мертенс – 6:4, 6:2

Дарья Касаткина [10] – Джессика Пегула [6] – 3:6, 5:7

Марта Костюк – Магда Линетт – 6:4, 6:2

Аманда Анисимова – Лейла Фернандес – 6:3, 6:0

Нижняя часть сетки

Онс Жабер – София Кенин – 6:3, 6:4

Алена Остапенко – Жасмин Паолини [4] – 6:2, 6:2

Елена Рыбакина [5] – Ребекка Щрамкова – 7:6 (7:1), 6:2

Линда Носкова – Ига Свентек [2] – 7:6 (7:1), 4:6, 4:6

WTA 1000 Доха. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Екатерина Александрова – Джессика Пегула [6]

Марта Костюк – Аманда Анисимова

Нижняя часть сетки

Онс Жабер – Алена Остапенко

Елена Рыбакина [5] – Ига Свентек [2]