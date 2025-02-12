Кто повесил бублик? Известна соперница Костюк в 1/4 финала тысячника в Дохе
Аманда Анисимова разбила Лейлу Фернандес в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Катаре
Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) узнала соперницу в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
За выход в полуфинал украинка поборется против представительницы США Аманды Анисимовой (WTA 41), которая в 3-м раунде разгромила Лейлу Фернандес (Канада, WTA 27) за 1 час и 5 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала
Аманда Анисимова (США) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 6:0
Девушки провели третье очное противостояние. Анисимова впервые одержала победу над канадкой.
Ранее Марта и Аманда играли между собой дважды. Счет 2:0 в пользу Костюк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
11 февраля Марта выиграла у Коко Гауфф в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дохе
Илью связывают с Арсеналом