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  4. Кто повесил бублик? Известна соперница Костюк в 1/4 финала тысячника в Дохе
WTA
12 февраля 2025, 21:31 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:34
1721
5

Кто повесил бублик? Известна соперница Костюк в 1/4 финала тысячника в Дохе

Аманда Анисимова разбила Лейлу Фернандес в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Катаре

12 февраля 2025, 21:31 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:34
1721
5
Кто повесил бублик? Известна соперница Костюк в 1/4 финала тысячника в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Аманда Анисимова

Первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) узнала соперницу в 1/4 финала турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

За выход в полуфинал украинка поборется против представительницы США Аманды Анисимовой (WTA 41), которая в 3-м раунде разгромила Лейлу Фернандес (Канада, WTA 27) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала

Аманда Анисимова (США) – Лейла Фернандес (Канада) – 6:3, 6:0

Девушки провели третье очное противостояние. Анисимова впервые одержала победу над канадкой.

Ранее Марта и Аманда играли между собой дважды. Счет 2:0 в пользу Костюк.

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Марта Костюк Аманда Анисимова Лейла Фернандес WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 5
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Олександр Науменко
Цікаво, Анісімова, Кенін громадяни США, але обличчя видають аборигенів болот волго- окського межиріччя. Так що дивись, Марто, з ким маєш справу. 
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+3
Первый Среди Равных
Ця росіянка непроста, але цілком по зубам Марті. Головне не розслабитись і не недооцінювати.
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+1
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chevars
З такою безвідповідальною грою, яку сьогодні продемонструвала  Марта, нічого їй з Анісімовою не світить. Кацапська американка помилки Марті прощати не буде. Турнір добіг до вирішальної стадії. Тому, якщо ти дійсно хочеш перемогти, то треба зіграти у дорослий професійний теніс. Чи зможе це зробити Марта? Сьогодні це виглядає сумнівним...
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0
Андрій Заліщук
Мартусю, твій "звьоздний" час настав, ця Аманда тобі по зубах
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0
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