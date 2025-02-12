Свентек в Катаре за 2.5 часа вымучила победу над неприступной чешкой

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 3-м раунде в непростом матче полька одолела Линду Носкову (Чехия, WTA 33) за 2 часа и 33 минуты.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала

Линда Носкова (Чехия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 7:6 (7:1), 4:6, 4:6

Это была 6-я встреча соперниц. Ига выиграла пятое очное противостояние.

Ига борется за 4-й трофей подряд в Дохе. Для Свентек это 15-я победа в Катаре, она впервые с 2022 отдала сет на этих кортах.

Следующей соперницей польки будет пятая сеяная Елена Рыбакина, которая ранее прошла Ребекку Шрамкову. В 2024 Свентек выиграла у Елены в финале этого тысячника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова