Свентек в Катаре за 2.5 часа вымучила победу над неприступной чешкой
Ига не без труда одолела Линду Носкову в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе
Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.
В 3-м раунде в непростом матче полька одолела Линду Носкову (Чехия, WTA 33) за 2 часа и 33 минуты.
WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала
Линда Носкова (Чехия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 7:6 (7:1), 4:6, 4:6
Это была 6-я встреча соперниц. Ига выиграла пятое очное противостояние.
Ига борется за 4-й трофей подряд в Дохе. Для Свентек это 15-я победа в Катаре, она впервые с 2022 отдала сет на этих кортах.
Следующей соперницей польки будет пятая сеяная Елена Рыбакина, которая ранее прошла Ребекку Шрамкову. В 2024 Свентек выиграла у Елены в финале этого тысячника.
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