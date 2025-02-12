Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек в Катаре за 2.5 часа вымучила победу над неприступной чешкой
WTA
12 февраля 2025, 19:02 |
109
1

Свентек в Катаре за 2.5 часа вымучила победу над неприступной чешкой

Ига не без труда одолела Линду Носкову в 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе

12 февраля 2025, 19:02 |
109
1
Свентек в Катаре за 2.5 часа вымучила победу над неприступной чешкой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек и Линда Носкова

Вторая ракетка мира Ига Свентек (Польша) пробилась в четвертьфинал хардового турнира WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 3-м раунде в непростом матче полька одолела Линду Носкову (Чехия, WTA 33) за 2 часа и 33 минуты.

WTA 1000 Доха. Хард. 1/8 финала

Линда Носкова (Чехия) – Ига Свентек (Польша) [2] – 7:6 (7:1), 4:6, 4:6

Это была 6-я встреча соперниц. Ига выиграла пятое очное противостояние.

Ига борется за 4-й трофей подряд в Дохе. Для Свентек это 15-я победа в Катаре, она впервые с 2022 отдала сет на этих кортах.

Следующей соперницей польки будет пятая сеяная Елена Рыбакина, которая ранее прошла Ребекку Шрамкову. В 2024 Свентек выиграла у Елены в финале этого тысячника.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Линда Носкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек
По теме:
ВИДЕО. Возвращение Алены. Как Остапенко в Дохе четвертую ракетку разгромила
Костюк вышла в четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Дохе
Марта Костюк – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ига Свёнтек Линда Носкова WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Бокс | 11 февраля 2025, 20:35 0
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»

Украинский чемпион рассказал о своем детстве

«Собирала бы картошку в россии!» Рыбакина и Вуков: новые детали скандала
Теннис | 12 февраля 2025, 13:35 4
«Собирала бы картошку в россии!» Рыбакина и Вуков: новые детали скандала
«Собирала бы картошку в россии!» Рыбакина и Вуков: новые детали скандала

WTA официально отстранила Стефано от тенниса. Сообщается о дисквалификации на год

ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити
Футбол | 12.02.2025, 12:51
ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити
ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Футбол | 11.02.2025, 20:18
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Гвардиола признался, в чем Реал сейчас лучше Барселоны
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Футбол | 12.02.2025, 09:14
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
Линда Носкова - моя любимая тёлочка. При счете 4-3 в решающем сете Линда могла делать брейк 5-3 и потом подавать на матч, но в итоге 4-4 а после этого еще и проиграла свою подачу. На классе Свентек таки взяла своё.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 6
Футбол
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
12.02.2025, 08:08 7
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
Жеребьевка 1/8 Кубка Англии. Холанд – шокирован. А кто выпал Забарному?
10.02.2025, 21:47 16
Футбол
Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое
Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое
11.02.2025, 03:29 3
Футбол
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
11.02.2025, 07:49 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем