Свентек в супербитве обыграла Рыбакину и 3-й раз подряд взяла титул в Дохе
Ига в двух сетах выиграла у Елены в финале соревнований WTA 1000 в Катаре
Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) выиграла трофей на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе (Катар).
В финале полька в двух сетах разобралась с Еленой Рыбакиной (Казахстан, WTA 4) за 2 часа и 20 минут.
WTA 1000 Доха. Хард. Финал
Ига Свентек (Польша) [1] – Елена Рыбакина (Казахстан) [3] – 7:6 (10:8), 6:2
Это была 5-я встреча девушек. Ига выиграла 2-й очный поединок.
Свентек в третий раз подряд выиграла трофей на кортах Дохи. В 2023 году польская теннисистка в финале выиграла у Джессики Пегулы, а в 2022 закрыла Анетт Контавейт.
Для Иги это 18-й титул в карьере, 7-й тысячник и 1-й трофей в сезоне. Кроме того, на ее счету 23 выигранных сета подряд в Дохе.
Следующий турнир Иги – турнир в городе Дубай (ОАЭ). Там она стартует со второго раунда, где встретится либо со Слоан Стивенс, либо с теннисисткой из квалификации.
Back-to-back-to-back 🏆@iga_swiatek defeats Rybakina 7-6(8), 6-2 to be crowned champion in Doha for the third consecutive time.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/cdwEPxR3xd— wta (@WTA) February 17, 2024
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