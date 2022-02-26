Свёнтек выиграла крупный турнир в Катаре

Польская теннисистка Ига Свёнтек стала победительницей турнира WTA 1000 в Катаре.



В матче за титул полька обыграла Анетт Контавейт из Эстонии.



Доха. Финал

Ига Свёнтек (Польша) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:2, 6:0



Для Свёнтек это четвертый титул в карьере. С понедельника обе участницы финала будут в топ-5 мирового рейтинга.